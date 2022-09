Die Hymne der Champions League ist so bekannt und ikonisch wie der Wettbewerb selbst. Den Text der Hymne kennen viele Fußball-Fans aber nicht. Der stern erklärt die Bedeutung.

Die Champions-League-Hymne ist wohl eines der bekanntesten Lieder in Europa überhaupt. Wenn die Streichermelodie beginnt, ist für jeden Fußball-Fan klar: Jetzt sind es nur noch wenige Minuten, bis die besten Fußball-Mannschaften der Welt aufeinandertreffen und sich hitzige Duelle liefern.

Eines aber kann kaum ein Fan: Mitsingen. Zum einen, weil kaum jemand so hoch singen könnte wie der beteiligte Chor. Und zum zweiten, weil der Text in der Tonhöhe so schlecht verständlich ist. Umso überraschender ist es, dass es sich dabei um keinen Fantasie-Text handelt – und ein Teil des Liedes sogar auf Deutsch gesungen wird.

Der Text zur Champions-League-Hymne

So wird der Text der Hymne in allen Strophen konsequent einmal in Französisch, einmal in Englisch und einmal in Deutsch gesungen, bei internationalen Auftritten teilweise auch in der Sprache des Gastgeberlandes. Insgesamt umfasst der Liedtext sechs Strophen. Im TV werden allerdings häufig nur zwei Strophen gespielt:

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Geschrieben wurden Text und Melodie bereits 1992 im Nachgang der WM 1990. Bei der WM waren "Die Drei Tenöre" aufgetreten und hatten für viel Aufsehen gesorgt. Aufgrund dieses Erfolgs wurde der britische Komponist Tony Britten gebeten, für die Champions League eine klassische Hymne zu entwickeln.Historisch betrachtet ist die Hymne sogar noch älter: Die Melodie basiert auf einem Stück von Georg Friedrich Händel, das der bereits 1727 komponiert hatte. Tony Britten betonte in einem Interview allerdings, dass er sein Stück nicht als blanke Kopie ansehe. Zu den bekanntesten Interpretatoren gehören Andrea Bocelli, All Angels und David Garrett.

