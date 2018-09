Die Champions League startet am heutigen Dienstag in die neue Saison. Wurde bislang zumindest immer ein Spiel einer deutschen Mannschaft im Free-TV gezeigt, sind Fußballfans nun auf Abos bei Sky und DAZN angewiesen, möchten sie alle Partien der europäischen Königsklasse verfolgen (Hier finden Sie einen Artikel, der die komplizierte Aufteilung der Partien erklärt.). Zudem wird es neue Anstoßzeiten geben.

Auch ein deutsches Quartett geht an den Start. Der FC Bayern München, die Borussia Dortmund, der FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim versuchen sich dieses Jahr erneut an den Besten Europas. Nach dem dürftigen Abschneiden der Bundesliga-Teams im letzten Jahr, als der BVB und RB Leipzig bereits in der Gruppenphase, und Hoffenheim gar in den Playoffs scheiterten, will man es diese Saison wieder besser machen. Seit dem Finale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund im Jahre 2013 hat es außer den Münchnern kein anderes deutsches Team mehr ins Halbfinale geschafft.

Champions League im TV: alle Partien von Spieltag eins in der Übersicht

Nachfolgend erfahren Sie, wo Sie die Spiele des 1. Champions-League-Spieltags sehen können:

Die Partien am Dienstag, den 18. September 2018

FC Barcelona - PSV Eindhoven (18:55 Uhr/DAZN)

Inter Mailand - Tottenham Hotspurs (18:55 Uhr/DAZN)

FC Brügge - Borussia Dortmund (21:00 Uhr/Sky)

AS Monaco - Atlético Madrid (21:00 Uhr/DAZN)

FC Liverpool - PSG Paris (21:00 Uhr/DAZN)

FC Schalke 04 - FC Porto (21:00/DAZN)

Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau (21:00 Uhr/DAZN)

Roter Stern Belgrad - NSC Neapel (21:00 Uhr/DAZN)

Die Partien am Mittwoch, den 19. September 2018

Ajax Amsterdam - AEK Athen (18:55 Uhr/DAZN)

Shakhtar Donezk - TSG Hoffenheim (18:55 Uhr/DAZN)

Real Madrid - AS Rom, 21:00 Uhr, live auf DAZN

FC Valencia - Juventus Turin, 21:00 Uhr, live auf DAZN

Benfica Lissabon - FC Bayern München (21:00 Uhr/Sky)

Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau (21:00 Uhr/DAZN)

Manchester City - FC Lyon (21:00 Uhr/DAZN)

Young Boys Bern - Manchester United (21:00 Uhr/DAZN)

Dieser Artikel wird für Sie vor jedem neuen Spieltag aktualisiert.