Knapp zwei Wochen dauert es noch, da steht der Sieger der Champions League fest. Aus deutscher Sicht hat neben Bayern München noch RB Leipzig die Chance aufs Endspiel in Lissabon am 23. August. Wie Sie die Partien live sehen können, erfahren Sie hier.

Insgesamt zehn Partien müssen noch ausgetragen werden, dann stehen die beiden Finalisten in der Champions League fest. Aus deutscher Sicht hat neben Bayern München noch RB Leipzig die Chance aufs Endspiel in Lissabon am 23. August. Währen der deutsche Rekordmeister aus München bereits am Samstag im eigenen Stadion auf den FC Chelsea trifft, bekommen es die Leipziger am Donnerstag kommender Woche mit Athlético Madrid zu tun.

Wie Sie die Partien live sehen können, erfahren Sie hier.

Champions League im TV und Stream

Sky und DAZN teilen sich die verbleibenden Spiele der Champions League. Der Pay-TV-Sender setzt dabei vor allem auf den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München und überträgt exklusiv das Achtelfinalrückspiel am 8. August sowie das mögliche Viertelfinale des FC Bayern gegen Barcelona oder Neapel.

Am Montag (10. August, 21 Uhr) zeigt Sky zunächst das Achtelfinalrückspiel Manchester City gegen Real Madrid sowie die Konferenz. Der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN überträgt parallel Juventus Turin gegen Olympique Lyon.

Sicher ist aufgrund des vertraglich vereinbarten Auswahlverfahrens, dass das Viertelfinale von RB Leipzig gegen Atlético Madrid am 13. August bei Sky und bei DAZN gleichzeitig zu sehen ist. Auch die Halbfinals und das Endspiel laufen bei beiden Anbietern.