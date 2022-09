Chelsea - RB Salzburg: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff

Wo wird das Champions-League-Spiel zwischen Chelsea und Salzburg übertragen?

Der FC Chelsea empfängt RB Salzburg am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Wo wird die Partie übertragen?

Nach der 0:1-Auftaktpleite bei Dinamo Zagreb steht der FC Chelsea vor dem Heimspiel gegen Salzburg, das im Übrigen das Debüt des neuen Trainers Graham Potter darstellt, unter Druck.



Gegen die Österreicher muss für die Blues ein Dreier her, um der Favoritenrolle in der Gruppe E gerecht zu werden. Einfach dürfte das aber nicht werden, denn die Salzburger zeigten beim 1:1 gegen Milan, dass sie durchaus mit der namhaften Konkurrenz mithalten können.

FC Chelsea vs RB Salzburg im TV & Stream

Spielort: London

Stadion: Stamford Bridge

Datum: 14. September 2022

Anstoß: 21:00 Uhr

Wo wird Chelsea - Salzburg in Deutschland übertragen?

Das Gruppenspiel wird nicht im deutschen Free-TV, sondern nur vom kostenpflichtigen Streamingportal DAZN übertragen.



Stream: DAZN

Wo wird Chelsea - Salzburg in Österreich übertragen?

TV: Sky Sport Austria 1 (Konferenz), Sky Sport Austria 2 (Einzelspiel), ServusTV

Stream: Sky Austria, ServusTV

Wo wird Chelsea - Salzburg in der Schweiz übertragen?

TV: Blue Sport

Stream: Blue Sport

Aktuelle Form

Chelsea: N S N S N

Salzburg: S S S U S

Der FC Chelsea hat seine Form in dieser Saison noch nicht gefunden und blamierte sich zum Champions-League-Auftakt bei Dinamo Zagreb (0:1). Im Anschluss wurde Thomas Tuchel überraschend vor die Tür gesetzt und durch Graham Potter ersetzt - da der Premier-League-Spieltag am vergangenen Wochenende aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II abgesagt wurde, ist das Duell gegen Salzburg das Chelsea-Debüt von Potter.



Die Roten Bullen sind im Gegensatz zu den Londonern glänzend in die neue Spielzeit gekommen. Von den ersten acht Ligaspielen gewann RBS sieben, dazu rang man der AC Mailand zum CL-Start ein verdientes 1:1 ab.

