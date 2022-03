Sehen Sie im Video: Thomas Tuchel wird bei Frage nach Ukraine-Krieg sehr emotional.









STORY: Die dramatische Lage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine macht sich auch in der Welt des Sports bemerkbar. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel reagierten auf die Frage nach seiner Meinung zu dem Krieg auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in London am Ende sehr emotional: „Wissen Sie, Sie beginnen die Frage immer mit dem gleichen Satz: ‚Ja, wir wissen, dass es neben Fußball viele wichtigere Dinge gibt, aber können Sie bitte etwas sagen zu...‘ und Sie entscheiden sich, mich nach dem Krieg zu fragen und wie oft muss ich das sagen: Es ist natürlich grauenhaft. Es kann keine andere Meinung dazu geben und das war's. Aber warum sollten wir unserer Arbeit weniger konzentriert machen als Sie." // „Nein, hören Sie, Sie müssen aufhören! Ich bin kein Politiker. Ich kann es nur wiederholen. Und es belastet mich, weil ich nie einen Krieg erlebt habe, also fühle ich mich schlecht, wenn ich darüber spreche, weil ich sehr privilegiert bin. Ich sitze hier in Frieden und gebe mein Bestes, aber Sie müssen aufhören, mir diese Fragen zu stelle. Ich habe keine Antworten für Sie.” Für Tuchels Verein sind die Fragen nach der russischen Invasion in die Ukraine besonders brisant, weil der Club-Boss zurzeit noch Roman Abramowitsch ist. Einem offiziellen Statement auf der Internetseite vom FC Chelsea zufolge plant der russische Oligarch nun jedoch den Verein zu verkaufen.

