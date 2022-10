Der Vertag von Mason Mount beim FC Chelsea läuft im Juni 2024 aus. Die Verantwortlichen der Blues sind zuversichtlich, diesen vorzeitig verlängern zu können.

Mason Mount spielt in den Plänen von Chelsea-Trainer Graham Potter eine wichtige Rolle. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft allerdings im Juni 2024 aus. Bei den Blues ist man zuversichtlich, dass man zeitnah mit dem 23-Jährigen verlängern kann.

Elf Pflichtspiele hat Mason Mount in dieser Saison für den FC Chelsea bestritten. Dabei gelangen dem 23-Jährigen drei Torvorlagen. Unter der Regie von Graham Potter, der das Traineramt von Thomas Tuchel am 8. September übernommen hat, fand sich der offensive Mittelfeldspieler immer in der Startelf wieder. "Ich zweifele überhaupt nicht an Mason Mount. Es ist wie bei allem, manchmal funktioniert die Mannschaft nicht so gut und die Einzelnen funktionieren nicht so gut", erklärte Potter und ergänzte: "Jeder junge Spieler weiß, dass es im Fußball ein bisschen auf und ab geht."

Mason Mount soll langfristig verlängern

Beim neuen Coach spielt Mount eine wichtige Rolle - auch in der Zukunft. Deshalb soll der Vertrag des englischen Nationalspielers vorzeitig verlängert werden. Seit der Übernahme des Klubs durch Todd Boehly, arbeiten die Blues an einer Ausweitung des Arbeitsverhältnis.

Ähnlich wie bei Reece James, der kürzlich erst sein Arbeitspapier um sechs Jahre verlängert hat, soll auch Mount langfristig an den zweifachen Champions-League-Sieger gebunden werden. Nach 90min-Infos ist man bei den Blues auch zuversichtlich, dass der 23-Jährige seinen Vertrag noch in diesem Jahr verlängern wird.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Chelsea bei Mount-Verlängerung zuversichtlich veröffentlicht.