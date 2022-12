Chelsea-Star nach Verletzung zurück im Training

Der FC Chelsea ist zu einem Trainingslager nach Abu Dhabi aufgebrochen - auch Rechtsverteidiger Reece James war an Bord, um wieder ins leichte Mannschaftstraining einzusteigen.

James hatte sich kurz vor der Weltmeisterschaft eine Knieverletzung zugezogen und verlor den Wettkampf gegen die Zeit - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate entschied sich dafür, den 22-Jährigen zu Hause zu lassen.

Der Rechtsverteidiger blieb folglich in London, wo er in Chelseas Trainingszentrum in Cobham an seinem Comeback arbeitete. Nun ist er auch in Abu Dhabi dabei, um seine Rehabilitation fortzusetzen und die nächsten Schritte zu gehen. Der FC Chelsea bestätigte, dass James dort an leichten Trainingseinheiten teilnimmt.

Der Rechtsverteidiger hofft, bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Premier League, wenn Chelsea am Dienstag, den 27. Dezember, gegen Bournemouth antritt, wieder einsatzfähig zu sein.

Neben James waren in Abu Dhabi auch die anderen angeschlagenen Stars Wesley Fofana und N'Golo Kante dabei, die nach ihren Verletzungen allerdings noch ein wenig länger Zeit brauchen.

Das Chelsea-Aufgebot für Abu Dhabi:

Kepa Arrizabalaga

Marcus Bettinelli

Eddie Beach

Bashir Humphreys

Alfie Gilchrist

Trevoh Chalobah

Dion Rankine

Josh Brooking

Ben Chilwell

Reece James

Marc Cucurella

Wesley Fofana

Lewis Hall

Cesare Casadei

Charlie Webster

Ben Elliott

Jorginho

N'Golo Kante

Ruben Loftus-Cheek

Carney Chukwuemeka

Omari Hutchinson

Malik Mothersille

Mason Burstow

Pierre-Emerick Aubameyang

Armando Broja

