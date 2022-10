Chelsea und Newcastle an Transfer von Leandro Trossard interessiert

Leandro Trossard hat das Interesse des FC Chelsea und Newcastle United geweckt.

Graham Potter möchte Leandro Trossard nach 90min-Infos zum FC Chelsea holen - aber auch Newcastle United hat ein Auge auf den Flügelspieler geworfen.

Trossard besitzt bei Brighton & Hove Albion noch einen Vertrag bis 2023. Die Seagulls würden den 27-Jährigen zwar gerne mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten, doch es gibt namhafte Interessenten für ihn.

Graham Potter, der Trossard während seiner Zeit im Amex-Stadion betreut hatte, möchte den vielseitigen Flügelspieler nach 90min-Infos an die Stamford Bridge holen. Aber auch Brightons ehemaliger Sportdirektor Dan Ashworth, der jetzt in Newcastle das Sagen hat, verfolgt die Situation des Belgiers interessiert.

Trossard spielt eine herausragende Saison für die Seagulls, in der er bereits fünf Tore und zwei Assists beisteuerte, nachdem er in der letzten Saison auf acht Tore und drei Vorlagen gekommen war. Außerdem besitzt er gute Chancen, im Winter mit Belgien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Brighton ist sich der Entwicklung bewusst, die Trossard seit seiner Ankunft an der Südküste genommen hat, und möchte ihn unbedingt mit einem lukrativen Vertrag an sich binden.

Wie 90min erfuhr, wäre Trossard mit dem vorliegenden Angebot aus Brighton der bestbezahlte Spieler des Klubs und läge damit noch vor Lewis Dunk, Danny Welbeck und Adam Lallana.

Was man in dieser Personalie beachten sollte: Ende September hatte Trossard bereits verraten, dass er Graham Potter gerne zum FC Chelsea folgen würde: "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, möchte ich wechseln. Aber ich will spielen und nicht nur auf der Bank sitzen."

