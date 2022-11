Chelsea verlängert mit Abwehr-Star

Das ist mal ein Statement! Der FC Chelsea hat den Vertrag von Trevoh Chalobah langfristig verlängert.

Die Blues gaben bekannt, dass Chalobah einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben hat, der per Option sogar bis 2029 ausgedehnt werden kann. Länger ist kein anderer Chelsea-Akteur an den Klub gebunden.

Der 23-Jährige war bereits 2007 (!) in die Nachwuchsabteilung der Londoner gewechselt und konnte sich mittlerweile in der Profimannschaft etablieren. Der Innenverteidiger, der bereits auch unter Thomas Tuchel immer wieder zu Einsätzen gekommen war, hatte sich unter Graham Potter zuletzt in der Startelf festgespielt und die letzten zehn Pflichstpiele von Beginn an absolviert.

"Ich bin überglücklich, diesen Vertrag zu unterschreiben. Es ist jedes Mal eine Ehre, wenn ich das Trikot anziehe. Ich will alles geben und alles für diesen Verein tun", sagte Chalobah nach der Verlängerung. "Wie jeder weiß, bin ich schon seit meiner Jugend hier, und es ist der Traum eines jeden Kindes, hier weiterzumachen. Wann immer ich die Chance bekomme, werde ich alles für den Verein geben und in die Zukunft blicken."

"Ich möchte mich bei Gott dafür bedanken, ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Und einfach immer an ihn glauben. Danke auch an meine Familie und den Verein für das Vertrauen in mich. Ich werde jetzt weiter alles geben."

