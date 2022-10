Choupo-Moting dreht auf: Was Salihamidzic zu einer Verlängerung sagt

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting blüht derzeit auf: Salihamidzic möchte mit einer Verlängerung jedoch warten.

Der Mann der Stunde beim FC Bayern ist derzeit zweifellos Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner, der in München wie zuvor schon in Paris eigentlich immer nur Ersatz war, blüht derzeit mächtig auf und hat gegen Freiburg und Augsburg zwei geniale Spiele (90min-Bewertung 10/10) hingelegt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es bezüglich einer Vertragsverlängerung aussieht.

Nach ein paar kleineren Gerüchten über einen Abgang von Choupo-Moting im Sommer, dürfte Julian Nagelsmann ganz dankbar dafür sein, dass der Mittelstürmer doch geblieben ist. Mit fünf Scorer-Punkten aus den letzten beiden Spielen hatte dieser einen enormen Anteil an den Schützenfesten der Münchner.



Vertraglich ist der Kameruner allerdings nur noch bis 2023 gebunden, weshalb sich die Bayern-Bosse langsam, aber sicher Gedanken machen müssen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic wich der Frage nach einer Verlängerung aber eher aus. "Lasst Choupo jetzt erstmal spielen. Er macht es sehr gut. Wir wissen, was wir an ihm haben und er weiß, was er an uns hat", erklärte der Bosnier floskelhaft gegenüber der Münchner Abendzeitung.

Choupo-Moting blüht auf: Kommt im Sommer doch kein neuer Stürmer?

Sollte Choupo-Moting seine Leistungen bestätigen, wäre es durchaus möglich, dass die Bayern im Sommer auf einen kostspieligen Stürmer-Transfer verzichten. Ansonsten würde man auch die Zukunft von Mathys Tel vollkommen verbauen, der ohnehin schon ein Leidtragender der unvorhergesehenen Entwicklung des 33-jährigen Angreifers ist.

Prinzipiell hat Hasan Salihamidzic jedoch Recht. Zunächst gilt es abzuwarten, ob sich die Leistungen von Choupo-Moting über einen längeren Zeitraum auf Top-Niveau stabilisieren. Sollten die Münchner aber wirklich eine Chance auf Kane haben, müsste Choupo Mouting aber schon sehr gute Argumente für sich liefern.

Alles zum FC Bayern bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Choupo-Moting dreht auf: Was Salihamidzic zu einer Verlängerung sagt veröffentlicht.