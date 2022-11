Der portugiesische Fußballprofi Christiano Ronaldo verlässt den englischen Club Manchester United mit sofortiger Wirkung. Das gab der Verein bekannt.

Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung.

"Der Verein dankt ihm für seinen immensen Beitrag in zwei Spielen im Old Trafford, in dem er in 346 Spielen 145 Tore erzielte, und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft", heißt es in einer Mitteilung des englischen Fußballclubs vom Dienstagabend.

"Jeder bei Manchester United konzentriert sich weiterhin darauf, den Fortschritt des Teams unter Erik ten Hag fortzusetzen und zusammenzuarbeiten, um auf dem Platz erfolgreich zu sein", heißt es darin weiter.

