Clasico-Pleite: Xavi sieht "negative Dynamik" beim FC Barcelona

Xavi glaubt, dass derzeit vieles gegen den FC Barcelona läuft.

Das Champions-League-Aus vor Augen, dazu eine Clasico-Pleite gegen Real Madrid. Es sind keine leichten Wochen für den FC Barcelona und Xavi, der eine "negative Dynamik" wahrnimmt.

Trotz des bisherigen guten Starts in La Liga - die Niederlage gegen Real war die erste in der gesamten Saison - ist die Stimmung beim FC Barcelona gedämpft. Insbesondere die schwachen Leistungen in der Champions League, die den FC Barcelona an den Rand des sicheren Ausscheidens aus der Gruppenphase gebracht haben, lassen Diskussionen aufflackern, ob Xavi der richtige Trainer für die Katalanen ist.

Die 1:3-Niederlage gegen den Erzrivalen am Sonntag trug kaum dazu bei, die Stimmung zu heben. Nach dem Spiel machte Xavi keinen Hehl daraus, dass für Barcelona alles schief zu laufen scheint.

"Das Gefühl ist, dass wir uns in einer negativen Dynamik befinden", sagte er. "Wir haben es versucht. Wir haben Vertrauen, Selbstvertrauen. Wir haben es versucht. Zum Glück sind es nur drei Punkte. Es war eine Chance, mit den Führenden mitzuhalten, aber wir gehen mit leeren Händen."

"Wir müssen die Dynamik ändern. Wir haben in La Liga sehr gut gespielt. Wir sind noch im Aufbau, aber wir müssen uns stark verbessern", forderte der ehemalige Weltklassespieler. "Wir haben Real Madrid zurückgedrängt. Wir hatten unsere Momente, aber wir haben nicht das Beste daraus gemacht. Real Madrid ist Tabellenführer. Wir befinden uns in einer sehr negativen Dynamik, die wir schnell ändern müssen."

"Ich denke nicht, dass wir in der ersten Halbzeit schlecht waren", entgegnete er Kritikern. "Wir haben dominiert. Ich glaube, wir hatten unsere Chancen, aber in der zweiten Halbzeit waren sie sehr gut. Uns fehlte es an Durchschlagskraft. Wenn wir diese Spiele gewinnen wollen, müssen wir unsere Mentalität ändern. Wir sind in einer schlechten Dynamik."

Auf die Frage, was Barcelona tun müsse, um auf diese schwierige Phase zu reagieren, gab Xavi zu, dass seine Mannschaft in intensiven Momenten mehr Reife entwickeln muss.

"Wir haben darüber gesprochen, dass das erste Tor nicht passieren darf", begann er. "Madrid hat drei Gegenangriffe genutzt. Ich bin besorgt, dass wir nicht gut angegriffen haben, dass wir unsere Momente nicht ausgenutzt haben. Es war kein guter Tag. Wir haben eine schlechte Dynamik, und das müssen wir jetzt ändern. Wir müssen reifer werden und viel besser kämpfen."

"Wir müssen es auf die harte Tour lernen. Auf diesem Niveau ist alles ausgeglichen. Wir müssen viel besser spielen", meinte der 42-Jährige. "Ich werde den Spielern keine Schuld geben. Ich bin dafür verantwortlich. Ich werde erklären, was passiert ist. Es ist mein Fehler, bestimmte Fehler. Wir müssen die Dynamik ändern, es ist eine lange Saison.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Clasico-Pleite: Xavi sieht "negative Dynamik" beim FC Barcelona veröffentlicht.