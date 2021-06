Co-Trainer verrät: Das war "einer der größten Fehler" von Jürgen Klopp

Peter Krawietz kennt Jürgen Klopp bestens, ist seit Jahren einer seiner engsten Vertrauten. Daher weiß er auch, was der Liverpool-Coach wohl bereut.

Peter Krawietz, Co-Trainer von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, hat in einem Interview darüber gesprochen, dass der Erfolgscoach ein großes Versäumnis seiner Trainerlaufbahn darin sieht, Sadio Mane nicht einst schon zu Borussia Dortmund geholt zu haben.

Der Senegalese, den Klopp 2016 dann von Southampton nach Liverpool holte, sei Klopp und Co. bereits als Spieler von Salzburg aufgefallen. "Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal ein Video von ihm sah. Es war ein Freundschaftsspiel im Winter zwischen RB Salzburg und Bayern München. Ich glaube, Salzburg gewann das Spiel drei oder vier zu null, Sadio traf und es hatte wirklich sowas von: ‘Whoa, was ist das‘?“, sagte Krawietz, der schon in Dortmund als Klopps Assistent arbeitete, im Interview mit Liverpools Klub-Webseite.

Co-Trainer: "Einer der größten Fehler" von Klopp als Coach

Für Klopp, damals noch Trainer des BVB, sei Mane seinerzeit schon "interessant" gewesen. "Ich denke, Jürgen hat das Gefühl, dass es als Trainer einer der größten Fehler war, ihn nicht für Borussia Dortmund verpflichtet zu haben“, so Krawietz.

Mane spielte von 2012 bis 2014 für Salzburg, ehe er zu Southampton in die Premier League wechselte. Den heute 29-Jährigen 2016 dann zu den Reds geholt zu haben, sei "eine unserer goldrichtigen Entscheidungen" gewesen, betonte Krawietz. "Wir lagen mit unserem ersten Eindruck komplett richtig. Gleichzeitig waren wir überrascht, wie gut er sich in Liverpool entwickelt hat."

Klopp hatte Dortmund von 2008 bis Sommer 2015 trainert, wenige Monate später heuerte er in Liverpool an. Mane hat für die Engländer bis dato 218 Pflichtspiele absolviert, dabei gelangen ihm 97 Tore.