Cody Gakpo über seinen geplatzten Wechsel zu Man United

Cody Gakpo von der PSV Eindhoven hat bestätigt, dass er nach einem Gespräch mit Erik ten Hag "kurz davor" war, im Sommer zu Manchester United zu wechseln.

Der 23-Jährige stand im Sommer auf dem Radar mehrerer Premier-League-Klubs und wollte Eindhoven verlassen, nachdem er in der vergangenen Saison 21 Tore in allen Wettbewerben erzielt hatte.

United galt als Favorit auf die Verpflichtung von Gakpo, falls der Deal mit Antony nicht zustande gekommen wäre. Denn zeitweise sah es so aus, als würde der brasilianische Flügelspieler bei Ajax bleiben müssen.

Doch nachdem sich United bereiterklärt hatte, 100 Millionen Euro für Antony auszugeben, wurde der Wechsel von Gakpo zum 13-maligen Premier-League-Sieger vorerst zu den Akten gelegt.

In einem ausführlichen Interview mit der Times hat Gakpo nun verraten, wie nahe er einer Einigung war - dabei hat er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass er nicht zu ten Hag und United wechseln konnte.

"Ich war kurz davor zu wechseln, ich habe ein paar Mal mit Erik ten Hag von Manchester United gesprochen", sagte Gakpo. "Das war schade für mich und meine Entwicklung, aber auch für die PSV, denn der Transfer eines Spielers zu Manchester United ist eine gute Sache für den Verein."

"Es endete etwa eine Woche vor dem Ende des Transferfensters. In jener Woche musste ich mich entscheiden, ob ich nach Leeds oder Southampton wechseln würde. Am Ende bin ich geblieben, aber es war eine stressige Zeit."

Gakpos Chancen auf einen Wechsel in die Premier League sind nach einem fantastischen Saisonstart weiter gestiegen. Unter Ruud van Nistelrooy hat er in 20 Spielen für Eindhoven 14 Tore erzielt, und wenn sich die Möglichkeit eines Wechsels noch einmal ergibt, wird er sie wahrnehmen.

"Ich habe immer gesagt, wenn ich hier bleibe... es ist der Verein meiner Kindheit. Das ist keine Strafe", so Gakpo. "Ich bin gerne hier, ich möchte hier Trophäen gewinnen und mein Bestes für den Verein geben. Aber wenn ich die Chance bekäme, in die Premier League zu gehen, würde ich das natürlich in Betracht ziehen. Damals war es hektisch für mich, aber ich habe mich ziemlich schnell erholt."

