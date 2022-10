Comeback verschiebt sich weiter: So ist der Stand bei Manuel Neuer

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern aufgrund einer Schulterverletzung nun schon einige Spiele. Auch die Bundesliga-Partie gegen den FSV Mainz 05 kommt für den Nationalkeeper zu früh.

Wenn der FC Bayern am heutigen Abend zum Champions-League-Spiel beim FC Barcelona antritt, dann wird Sven Ulreich erneut das Tor der Münchener hüten und somit Manuel Neuer im fünften Pflichtspiel in Folge vertreten. Wann der Nationalkeeper wieder zur Verfügung steht, ist weiterhin unklar.

Seit Sven Ulreich im Tor des FC Bayern steht, haben die Münchener alle Spiele gewonnen. In zwei von vier Spielen konnte der 34-Jährige sogar ohne Gegentreffer bleiben. Der 1,92 Meter große Schlussmann macht seine Sache wieder solide und ist aktuell ein sicherer Rückhalt für den deutschen Rekordmeister.

Dennoch hofft man an der Säbener Straße, dass Stammtorwart Manuel Neuer so schnell wie möglich in den Kasten zurückkehrt. Aufgrund einer Prellung am Schultereckgelenk fehlt Deutschlands Nummer eins gegen den FC Barcelona das fünfte Pflichtspiel in Folge. Und ein Comeback scheint noch nicht in Sicht zu sein.

Zwar absolvierte der 36-Jährige am Dienstag erstmals seit zwei Wochen wieder eine Laufeinheit, doch Torwart-spezifisches Training kommt aktuell nicht in Frage. Nach Informationen der Bild ist auch ein Einsatz am kommenden Samstag gegen den FSV Mainz ausgeschlossen - obwohl Julian Nagelsmann in der vergangenen Woche noch mit einem Comeback gegen die 05er geliebäugelt hatte.

Beide Parteien wollen kein Risiko eingehen, möchte der Nationalmannschaftskapitän bei der im November beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar das Gehäuse des DFB-Team hüten. Für Neuer wäre es die vierte WM in Folge. Seine erste bestritt er 2010 in Südafrika. 2014 folgte dann der Titel in Brasilien. Beim blamablen Ausscheiden in Russland stand der frühere Schalker ebenfalls im Tor der Nationalmannschaft. Auch damals stand sein Einsatz schon auf der Kippe, nachdem sich Neuer einen Mittelfußbruch zugezogen hatte.

Alles zum FC Bayern bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Comeback verschiebt sich weiter: So ist der Stand bei Manuel Neuer veröffentlicht.