Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Einzug in die Gruppenphase der Conference League geschafft. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart siegte am Donnerstag im Playoff-Rückspiel beim Fehérvár FC in Ungarn mit 3:0 (1:0) und machte damit das 1:2 aus dem Hinspiel wett. Torschützen für die Kölner waren Timo Hübers (10. Minute), Ellyes Shkiri (46.) und Kingsley Schindler (90.+4). Trainer Steffen Baumgart sah in der 90. Minute Gelb-Rot wegen Reklamierens.

Damit ist die Bundesliga in den drei Europacup-Wettbewerben Champions League, Europa League und Conference League erstmals seit 14 Jahren mit acht Vereinen vertreten. Für den 1. FC Köln ist die Qualifikation rund zehn Millionen Euro wert.

