Conference-League-Qualifikation: Niederländische Polizisten müssen nach Fan-Ausschreitungen bei der Partie Twente Enschede gegen den schwedischen Verein Hammarby IF eingreifen.

Conference League Schwere Ausschreitungen bei Spiel in den Niederlanden – schwedischer Fan stürzt von Tribüne

In der 2. Runde der Conference-League-Quali ist es beim Spiel zwischen Twente Enschede und Hammarby IF zu Ausschreitungen gekommen. Nach Abpfiff des Spiels muss die Polizei eingreifen.

Bei Fan-Ausschreitungen rings um das Qualifikationsspiel zur Conference League zwischen dem niederländischen Fußball-Erstligisten Twente Enschede und Hammarby IF aus Schweden hat die niederländische Polizei zehn Personen festgenommen. Wie der niederländische Sender NOS in der Nacht zum Freitag weiter berichtete, sei ein schwedischer Fan von der Tribüne des Stadions gestürzt.

Der Zuschauer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte Twentes Direktor Paul van der Kraan dem Bericht zufolge. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Van der Kraan sagte, dass offenbar Karten für die Haupttribüne, die eigentlich für Sponsoren vorgesehen waren, an Fans von Hammarby gegangen seien.

Conference League: Twente-Anhänger attackieren Gästefans

Die Gastgeber mit dem deutschen Torwart Lars Unnerstall hatten das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde 1:0 (0:0) gewonnen. Nach dem Abpfiff hätten Anhänger der Gastgeber auf der Tribüne die Konfrontation mit Fans aus Schweden gesucht, hieß es. Auch außerhalb des Stadions sei die Situation lange Zeit unruhig gewesen.

Unter den zehn Festgenommen sei auch ein Minderjähriger gewesen, der in der Nacht wieder freigelassen worden sei. Erst gegen 1.00 Uhr habe sich die Lage wieder beruhigt. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Stockholm statt.