Rio de Janeiro stand am Sonntag auf dem Kopf. Brasilien hat sich im eigenen Land die neunte Südamerika-Meisterschaft gesichert. Mit einem 3:1-Finalsieg gegen Peru bescherte die Selecao ihren Anhängern eine Straßenparty: "Es ist so wunderschön. Dieses Gefühl in meinem Herzen. Es hört nicht auf! Wir sind die Champions!" "Es war toll. Wir waren besser als Peru, wir haben sie gedemütigt!" Für die Brasilianer ist es der erste Copa-America-Triumph seit 2007. In den vergangenen drei Turnieren entschieden zwei Mal Chile sowie Rekordsieger Uruguay die Finalspiele für sich. Für Peru wäre es der erste Titel seit 1975 gewesen. Niedergeschlagen zeigten sich die Fans in ihrer Hauptstadt Lima: "Es ist hart, dass wir so deutlich verloren haben. Sie haben uns nicht nur dominiert, wir waren einfach zu leichtsinnig. Wir haben so viele Chancen vergeben. Was bleibt ist der Schmerz." Laut einem Medienbericht gab es weltweit Kritik am Datum des Finalspiels. Am selben Abend hatte das Endspiel der Frauen-Weltmeisterschaft im französischen Lyon stattgefunden.