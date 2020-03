Das, was in Zeiten von Corona in den anderen europäischen Ländern undenkbar ist, ist in Weißrussland Realität. Ein Fußballspiel vor Zuschauern. Während im restlichen Europa der Ball ruht, hat die weißrussische Premier Liga beschlossen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Normalerweise wird die Liga in Weißrussland außerhalb des Landes nicht groß beachtet. Das hat sich jetzt allerdings verändert. Die Liga soll neue Fernsehverträge mit TV-Anstalten aus zehn Ländern, darunter Russland, Israel und Indien an Land gezogen haben. Auch der Pressesprecher von Dinamo Minsk, Aleksandr Strok, berichtet von einem zunehmenden internationalen Interesse an seinem Verein: "Wir können erkennen, dass uns auf Twitter und Facebook immer mehr Menschen aus dem englischsprachigen Raum folgen. Wir sehen es an den Kommentaren und Posts. Auch wenn es eine schwierige Zeit ist. Das fühlt sich gut an." Verbandsvertreter sprechen von einer guten Werbung für die weißrussische Liga. Andere hoffen, dass die vermehrte Aufmerksamkeit dazu führt, dass auch die Spieler in Weißrussland besser werden. Auch dieser Fan von Dinamo Minsk sieht in der Krise eine Chance: "Alle lieben Fußball und schauen sich die Spiele rund um die Welt an. Die Leute vermissen den Fußball und langweilen sich jetzt. Viele werden jetzt den weißrussischen Fußball verfolgen und ihn kennenlernen. Und deshalb, so glaube ich, wird sich der Fußball hier weiterentwickeln." Bisher gibt es in Weißrussland keine Bestrebungen, Spiele zu verschieben oder gar abzusagen. Das dürfte ganz im Sinne von Weißrusslands Präsidenten Alexander Lukaschenko sein.Dieser hatte die vom Coronavirus ausgehende Gefahr zuletzt immer wieder heruntergespielt. Bisher sind in Weißrussland knapp 100 Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 bekannt - Tendenz steigend.