Sehen Sie im Video: Gänsehaut-Moment – Ganzes Stadion singt "You´ll never walk alone" für Ronaldos verstorbenen Sohn.

"You'll never walk alone" – nach dem Tod des Sohnes von Fußballer Cristiano Ronaldo haben Fans im Liverpooler Stadion an der Anfield Road mit bewegenden Szenen ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht.

Cristiano Ronaldo fehlte an der Anfield Road auf dem Platz, verständlicherweise. Und doch war er am Dienstagabend im Stadion des FC Liverpool allgegenwärtig.

Nach dem Tod des Sohnes des fünffachen Weltfußballers des Jahres (der stern berichtete) haben Fans beider Mannschaften beim Premier-League-Spiel des FC Liverpool gegen Ronaldos Klub Manchester United (4:0) mit einer bewegenden Aktion ihr Mitgefühl bekundet.

Unterstützung für Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

In der siebten Spielminute spendeten die Zuschauerinnen und Zuschauer gut eine Minute Beifall und stimmten den Anfield-Road-Klassiker "You'll never walk alone" (Gerry & The Pacemakers) an. Die Zahl Sieben hat einen hohen Symbolwert für Ronaldo, er bezeichnet seine Rückennummer als seine Glückszahl; "CR7" ist ein geflügelte Bezeichnung für den Fußball-Superstar. Spieler beider Mannschaften liefen mit Trauerflor auf.

Videos der bewegenden Solidaritätsaktion während des Spiels machten in sozialen Netzwerken die Runde, unzählige Menschen brachten in den Kommentaren ebenfalls ihre Unterstützung für Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez zum Ausdruck.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zeigte sich nach der Aktion ebenfalls bewegt: "Exakt so sollte Fußball sein – alle Rivalitäten beiseite in diesem Moment", sagte der Ex-BVB-Trainer nach dem 4:0-Sieg seines Teams.

Cristiano Ronaldo hatte am Montagabend den Verlust seines Sohnes bekanntgegeben. Die Formulierung des Statements legt nahe, dass das Kind eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. "Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben", schrieben der 37-Jährige Fußballer und seine 28 Jahre alte Lebensgefährtin. Im November 2017 war bereits ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen. Der Manchester-United-Profi selbst ist darüber hinaus Vater von drei weiteren Kindern.