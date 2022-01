Cristiano Ronaldo: Daran scheiterte angeblich der Wechsel zu Manchester City

Warum ging Cristiano Ronaldo im Sommer nicht zu Manchester City, sondern zum Stadtrivalen United? Ein Bericht liefert nun eine mögliche Antwort.

Im Sommer kehrte Cristiano Ronaldo zu Manchester United zurück, The Athletic enthüllt nun, woran ein Wechsel zu Stadtrivale City wohl gescheitert ist. Die damalige Verkündung des Transfers von Manchester United hatte durchaus überrascht, nachdem es lange danach ausgehen hatte, dass Ronaldo einen Vertrag bei City unterschreiben wird.

Dem Bericht zufolge habe sich der 36-Jährige jedoch Sorgen gemacht, ob er überhaupt einen Stammplatz unter Pep Guardiola bekommen würde. Die Skyblues waren die vermeintlichen Verkaufskandidaten Raheem Sterling, Riyad Mahrez und Bernardo Silva nicht losgeworden.

CR7 mit Rangnick unzufrieden?

Daher soll sich der Portugiese unmittelbar vor Transferfensterschluss für eine Rückkehr zu den Red Devils entschieden haben. Beim englischen Rekordmeister hatte er zwischen 2003 und 2009 gespielt, ehe Ronaldo zu Real Madrid und anschließend zu Juventus Turin gewechselt war.

In der laufenden Saison erzielte CR7 bereits 14 Tore in 23 Pflichtspielen. Trotzdem hinkt United den eigenen sportlichen Erwartungen weit hinterher. In der Premier League reicht es mit 35 Punkten derzeit nur für den siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter City beträgt 21 Zähler.

Das Gerücht, wonach Ronaldo mit dem aktuellen Trainer Ralf Rangnick deshalb nicht zufrieden sei, dementierte er kurz darauf. Für neue Spekulationen sorgte aber Ronaldos trotzige Reaktion auf seine Auswechslung beim 3:1-Sieg gegen den FC Brentford.