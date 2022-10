Cristiano Ronaldo begnadigt: "Haben alles gesagt"

Cristiano Ronaldo darf nach seiner Suspendierung in den Kader von Manchester United zurückkehren: Ten Hag begnadete den Portugiesen

Aufatmen bei Cristiano Ronaldo! Der portugiesische Superstar wird von Erik ten Hag begnadigt und kehrt in den Kader von Manchester United zurück.

Cristiano Ronaldo sorgte für einen Aufreger, als er kurz vor Ende der Partie zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur den Innenraum des Stadions verließ. Der 37-Jährige handelte aus der Enttäuschung, nicht früher gegen die Spurs eingewechselt worden zu sein und verweigerte seine Einwechslung wenige Minuten vor Abpfiff. Selbstredend konnte dieses Verhalten aber weder Trainer ten Hag, noch seinen Kollegen gefallen.

Ronaldo kehrt in den Kader zurück

CR7 bleibt jedoch nicht auf Dauer außen vor und wird am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol wieder dem Kader angehören. "Das ist nicht schwer. Ich denke, wir haben alles gesagt und alle Fragen beantwortet, er war für ein Spiel raus und ist wieder im Kader - wie immer", erklärte der Man-United-Coach im Rahmen einer PK. "Sie müssen nicht [mehr Fragen stellen], weil wir nicht mehr antworten werden."



"Wir müssen uns auf das morgige Spiel konzentrieren. Wir haben ein wichtiges Spiel, denn wir wollen die Nummer eins in der Gruppe sein. Es ist vollbracht, er ist zurück, wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren, es ist wichtig, dass Cristiano morgen in der Mannschaft ist", so ten Hag.



Die Rückkehr von Ronaldo ist jedoch voraussichtlich nicht von langer Dauer. Jeder rechnet damit, dass der Portugiese die Red Devils im Winter verlassen wird.

