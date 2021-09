Cristiano Ronaldo bekommt bei Manchester United doch die Nummer 7

Eigentlich schien es so, als würde Cristiano Ronaldo bei Manchester United nicht mit seiner Numemr 7 auflaufen können. Nun kommt es aber doch so.

Cristiano Ronaldo wird nach seiner Rückkehr von Juventus Turin zu Manchester United bei den Red Devils doch seine Rückennummer 7 tragen können. Das gab United am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Seit der Verpflichtung Ronaldos hatte es bei den Engländern zuletzt Verwirrung gegeben, da Edinson Cavani für die Premier-League-Saison 2021/22 bereits mit der Nummer 7 gemeldet war. Wohl nur mit einer Ausnahmegenehmigung konnte nun doch erwirkt werden, dass der 36-jährige Portugiese die 7 von Cavani übernimmt.

Cristiano Ronaldo hatte bei United die Marke CR7 etabliert

Der Uruguayer wird dafür nun die 21 auf dem Rücken tragen, mit der er auch in der Nationalmannschaft aufläuft.

Ronaldo hatte in seiner ersten Zeit bei United von 2003 bis 2009 stets die 7 getragen und in diesen Jahren die Weltmarke CR7 etabliert. Lediglich in seiner ersten Saison bei Real Madrid (2009/10) hatte der fünfmalige Weltfußballer nicht die 7, sondern die Nummer 9 inne.

Am Freitag vergangener Woche hatte United die Rückkehr Ronaldos verkündet, der portugiesische Nationalspieler wechselte nach drei Jahren bei Juventus für 15 Millionen Euro plus acht Millionen Euro an Bonuszahlungen nach Manchester. Sein zweites Debüt für den englischen Rekordmeister könnte er am 11. September feiern, wenn man im Old Trafford auf Newcastle trifft.