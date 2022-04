Cristiano Ronaldo hat gleich in seinem ersten Spiel wenige Tage nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes wieder getroffen. Nach seinem Tor machte der 37-Jährige eine Geste Richtung Himmel.

Cristiano Ronaldo ist wenige Tage nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes in die Startelf von Manchester United zurückgekehrt. Der Fußball-Superstar wurde bei der Premier-League-Partie am Samstag beim FC Arsenal in London von den Fans der Gastgeber mit Applaus empfangen. Der Offensivspieler traf in der 34. Minute zum 1:2 seiner Mannschaft. Nach seinem Tor richtete Ronaldo seinen Blick und seinen linken Arm Richtung Himmel.

Die Niederlage des englischen Fußball-Rekordmeisters beim FC Arsenal konnte der Portugiese aber nicht verhindern. United verlor in London mit 1:3 und musste einen weiteren Rückschlag in der Premier League im Kampf um einen Champions-League-Platz hinnehmen.

Ronaldo trauert mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez um den gemeinsamen Sohn. Die Formulierung in einer Erklärung ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. "In größter Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Junge gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können. Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben. Wir werden dich immer lieben", schrieb das Paar in einer gemeinsamen Erklärung, die Ronaldo am Montagabend auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

Ronaldo zeigte auf Instagram ein Foto seiner neugeborenen Tochter

Ronaldo und seine Familie hatten weltweit sehr große Anteilnahme und Unterstützung erlebt. Beim Spiel am Dienstag beim FC Liverpool (0:4) hatte der 37-Jährige gefehlt. Dennoch hatten die Liverpool-Fans in der 7. Minute der Partie in Anfield gemeinsam mit United-Anhängern für rund 60 Sekunden applaudiert und die Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen. Auch die Arsenal-Fans applaudierten in der 7. Minute für Ronaldo.

Die Geste spielt darauf an, dass der Superstar seit Jahren im Verein und in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7 trägt. Alle Profis von Liverpool und Manchester hatten mit Trauerflor gespielt. Bei Instagram hatte Ronaldo sich am Donnerstag bedankt. "Eine Welt ... Ein Sport ... Eine globale Familie. Danke, Anfield", schrieb er. "Ich und meine Familie werden diesen Moment des Respekts und der Anteilnahme niemals vergessen." Zudem veröffentlichte er ein Foto, auf dem neben seiner Partnerin Georgina Rodriguez auch die neugeborene Tochter sowie die vier älteren Kinder des Paares zu sehen sind.