von Tim Schulze Cristiano Ronaldo will Manchester United unbedingt verlassen, doch die europäischen Spitzenklubs winken ab. Entweder ist der alternde Superstar zu teuer oder er passt nicht ins sportliche Konzept, oder beides. Ist Ronaldos Zeit abgelaufen?

Es war keine leichte Situation für Cristiano Ronaldo. In der 86. Minute stand der 37-Jährige Superstar an der Seitenlinie des Old Trafford Stadions und wartete darauf, dass Marcus Rashford das Spielfeld verließ. Ronaldo wurde für den jungen Angreifer eingewechselt. Rushford hatte im Spiel gegen den FC Liverpool das zweite Tor erzielt, Manchester United führte mit 2:1 und dabei sollte es auch bleiben.

Die Partie am Montagabend, immer noch das prestigeträchtigste Duell der englischen Premier League, war ein bedeutender Sieg für den krisengeplagten Klub, ohne Ronaldo zog die Mannschaft das von Trainer Erik ten Hag bevorzugte, aggressive Pressing-Spiel auf. Die Rolle Ronaldos beschränkte sich darauf, die wenigen Minuten bis zum Schlusspfiff abzusichern und durch den Wechsel ein wenig Zeit von der Uhr zu entnehmen. Schon zuvor war auffällig gewesen, wie teilnahmslos Ronaldo auf der Bank saß, er wirkte wie isoliert.

Ohne Ronaldo war Manchester United besser

Im letzten Premier-League-Spiel von Manchester stand der Stürmerstar noch in der Startelf, die Partie gegen Brentford ging mit 0:4 verloren. Im ersten Spiel der Saison beim 1:2 gegen Brighton & Hove Albion wurde Ronaldo eingewechselt und kam auf 37 Minuten Einsatzzeit. Der aktuelle Erfolg gegen den FC Liverpool von Jürgen Klopp hat deutlich gemacht: Ohne Ronaldo läuft es besser, er ist vermeintlich eher ein Störfaktor. Ten Hag begründete dessen Platz auf der Bank taktisch: "Du musst gegen sie pressen. Das muss man im Block machen", sagte der 52-jährige Niederländer. Ohne Ronaldo funktioniert das deutlich besser.

Dass sich der Portugiese in der ungewohnten Rolle als Bankdrücker wiederfindet, hat nicht nur mit dem neuen Trainer ten Hag zu tun. Seit Wochen ist der Superstar auf der Suche nach einem neuen Verein, das gilt als sicher, auch wenn es dafür keine offizielle Bestätigung gab. Nachdem sich Manchester United in der vergangenen Saison nur für die Europa League qualifizierte, zieht es Ronaldo weg. Zum Trainingsauftakt erschien er nicht. Die Asienreise der Mannschaft schwänzte er ebenso, offiziell aus familiären Gründen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Berater Jorge Mendes seitdem am Telefon hängt, um Ronaldo bei Spitzenklubs in ganz Europa anzubieten. Für den Ausnahmefußballer zählt nur eines: Champions League spielen. Das soll er in einem Gespräch mit den Klub-Verantwortlichen laut einem Bericht der britischen "Times" deutlich gemacht haben.

Als sicher verbürgt gilt, dass Mendes seinen wichtigsten Klienten beim FC Chelsea und beim FC Bayern angeboten hat. Auch Atletico Madrid, Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund sollen Anrufe erhalten haben. Doch kein Verein hat zugegriffen. Der FC Bayern beschäftigte sich zwar ernsthaft mit einer Verpflichtung, aber sagte Mendes ab: "Wir kamen zu dem Schluss, dass er bei aller Wertschätzung von uns allen in der aktuellen Situation nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte", sagte Bayern-Boss Oliver Kahn. BVB--Sportdirektor Sebastian Kehl bestritt, dass es überhaupt ein Angebot gegeben habe.

Cristiano Ronaldo macht Teams nicht mehr automatisch besser

Die diplomatischen Worte von Kahn beschreiben verklausuliert, dass es mit Ronaldo ein grundsätzliches Problem gibt: Der alternde Superstar, der ohne Frage immer noch über große fußballerische Klasse verfügt, macht Mannschaften nicht mehr automatisch besser. Die Taktik muss auf ihn zugeschnitten sein, damit er seine größte Fähigkeit, das Toreschießen, voll entfaltet. Die Konzentration auf einen zentralen Spieler entspricht aber kaum mehr modernen taktischen Vorstellungen, in denen jeder einzelne Profi offensiv wie defensiv denken muss. Taktik-Standards wie das Pressing, das mit intensiver Laufarbeit verbunden sind, passen nicht zu einem wie Ronaldo.

Zudem gibt es den Effekt, dass sich andere Spieler hinten einem Superstar verstecken oder nicht ihr volles Potenzial abrufen. Die britische Zeitung "The Guardian" rechnete vor, dass Manchester United in der abgelaufenen Saison mit Ronaldo 57 Tore in der Liga erzielte. In den vier Jahren zuvor waren es jeweils 73, 66, 65 und 68 Treffer. In Italien, wo Ronaldo drei Jahre lang bei Juventus Turin spielte, erzählte man sich gern das Bonmot, dass Ronaldo die Lösung des Problems sei, das er selbst geschaffen habe. Nach dem Motto: "Taktische Mängel gleichen wir dadurch aus, dass wir vorne einen Angreifer haben, der alle Tor schießt."

In dem Clip ist zu sehen, wie Ronaldo vor dem Spiel gegen den FC Liverpool das Sky-Experten-Team mit den ehemaligen Profis Jamie Carragher, Gary Neville und Roy Keane begrüßt. Ronaldo ignoriert Carragher komplett und verweigert sogar den Handschlag, während er die beiden Ex-Kapitäne Neville und Keane herzlich umarmt. Liverpool-Legende Carragher hatte zuletzt Ronaldos Wechselabsichten kritisiert.

Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit für Ronaldos erfolglose Klub-Suche. Auch zahlungskräftigere Vereine schrecken vor den hohen Kosten einer Ronaldo-Verpflichtung zurück. "Ich glaube, man muss sich ihn auch leisten können. Ich glaube nicht, dass er für einen Apfel und ein Ei aufdribbelt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und du bindest da extrem viel Kapital. Das ist ein wirtschaftliches Thema. Ich glaube, es würden sehr viele Vereine ihn gerne nehmen. Aber ich schätze mal, für 15 Bundesligisten wird es eine enge Nummer mit dem Jahresgehalt. Ich glaube nicht, dass er das für 500.000 Euro im Jahr macht", kommentierte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann das Thema.

Für Ronaldo wird die Zeit langsam knapp. Am 1. September laufen die Transferfristen in den großen europäischen Ligen ab. Im vergangenen Jahr wechselte der fünffache Champions-League-Sieger erst drei Tage vor Toreschluss von Juventus Turin zu Manchester United. Ein Telefonanruf von Trainer-Legende Alex Ferguson soll den Stürmer im letzten Moment bewogen haben, zu den Reds zurückzukehren, und nicht zum Stadt-Rivalen Manchester City und Pep Guardiola zu wechseln. Im Fußball kann es immer ganz schnell gehen.

