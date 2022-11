Dänemark gegen Australien: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Alle Infos zum WM-Spiel zwischen Dänemark und Australien.

Dänemark und Australien treffen am Mittwoch in einem direkten Duell um den zweiten Platz in Gruppe D aufeinander.

Frankreichs Sieg über die Dänen sicherte Les Bleus den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft, während die Socceroos mit einem Sieg über Tunesien auf den zweiten Platz vorrückten.

Tunesien braucht einen Sieg gegen Frankreich, um weiterzukommen - ein schwieriges Unterfangen. Im Moment hat Australien die Nase vorn, doch Dänemark würde den Einzug in die K.o.-Runde mit einem eigenen Sieg wahrscheinlich festzurren können.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum Spiel vor dem Anpfiff.

Wo spielt Dänemark gegen Australien?

Ort: Al-Wakrah, Katar

Stadion: Al Janoub-Stadion

Datum: Mittwoch, 30. November 2022

Anstoßzeit: 16 Uhr

Dänemark gegen Australien: Direkter Vergleich

Dänemark: 2 Siege

Australien: 1 Sieg

Unentschieden: 1

Aktuelle Form (letzte fünf Spiele)

Dänemark: WLWDL

Australien: WWWLWW

Dänemark Team-News

Dänemark hat aus den ersten beiden Spielen nur einen Punkt geholt und weiß, dass alles andere als ein Sieg das Ausscheiden bedeuten würde.

Die Dänen brauchen mehr Offensivkraft, denn sie haben bisher nur ein einziges Mal durch Andreas Christensen nach einer Standardsituation getroffen. Andreas Cornelius war bisher nicht sehr erfolgreich, und eine aggressivere Herangehensweise, bei der Martin Braithwaite und Kasper Dolberg zum Einsatz kommen, könnte mehr Erfolg bringen.

Thomas Delaney fällt mit einer Knieverletzung für den Rest des Turniers aus.

Dänemark: Voraussichtliche Aufstellung gegen Australien

Dänemark Startelf (3-4-1-2): Schmeichel - Andersen, A. Christensen, Nelsson - Kristensen, Höjbjerg, Eriksen, Maehle - Damsgaard - Braithwaite, Dolberg



Bank: Lindström, Cornelius, Norgaard, Bah, Kjaer, Wass, Skov, Poulsen, Larsen, Jensen, Wind, Skov Olsen, O. Christensen.

Australien Team-News

Graham Arnold wird die Startelf, die Tunesien besiegt hat, wahrscheinlich nicht verändern. Mitchell Duke erzielte den Siegtreffer mit einem exzellenten Kopfball und die Socceroos werden weiterhin Bälle in die Mitte schlagen, damit ihr Stürmer Fagiano Okayama angreifen kann.

Bekannte Gesichter wie Mathew Ryan, Harry Souttar und Aaron Mooy dürften ebenfalls auf ihren Plätzen bleiben, da Australien die Qualifikation anstrebt.

Australien: Voraussichtliche Aufstellung gegen Dänemark

Australien Startelf (4-4-2): Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin - Duke, McGree



Bank: Vukovic, Wright, Devlin, Cummings, King, Redmayne, Tilio, Deng, Kuol, Baccus, Hrustic, Degenek, Maclaren, Mabil.

Ein 1:1, das Hoffnung macht: Tobias Escher analysiert das deutsche Remis gegen Spanien

Alles zur WM 2022 bei 90min:

Alle WM-News

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Dänemark gegen Australien: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen veröffentlicht.