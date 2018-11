Die Fußballer Italiens haben am Wochenende ein Zeichen gesetzt: Anlass war der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der weltweit am 25. November ausgerufen wird. Dazu trugen die Spieler der Serie A einen roten Fleck auf der Wange. Auch Cristiano Ronaldo hatte sich deutlich einen roten Fleck in das Gesicht gemalt.

Bei dem Superstar ist die Aktion ziemlich pikant, denn der Angreifer sieht sich selbst mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Die 34 Jahre alte US-Amerikanerin Kathryn Mayorga behauptet, dass Ronaldo sie 2009 in einem Hotel in Las Vegas vergewaltigt habe. Ihr Anwalt hat bei einem Gericht in Las Vegas eine Zivilklage eingereicht.

Ronaldo weist alle Vorwürfe zurück

Ronaldo bestreitet den Vorwurf. Sein Anwalt Peter Christiansen hatte zuletzt in seinem Namen erklärt, was 2009 während des Treffens mit Mayorga passiert sei, sei einvernehmlich geschehen. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass die Frau einen Vertrag unterzeichnet und von Ronaldo Geld erhalten habe, damit sie ihre Vorwürfe nicht öffentlich mache.

Ungeachtet des Vorwurfs läuft es für Ronaldo bei seinem neuen Klub prächtig. Am Samstag holte Juventus den 12. Sieg im 13. Spiel. Ronaldo erzielte beim 2:0 über Spal Ferrara sein 9. Saisontor und übernahm die Führung in der Torjägerliste.