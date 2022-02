Darum leuchtet die Allianz Arena heute lila

Die Allianz Arena erstrahlt heute Abend im Rahmen des Spiels von Bayern München gegen Leipzig in lila. Das steckt dahinter.

Die Allianz Arena leuchtet im Rahmen des Spiels des FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstagabend in der Farbe lila, und nicht wie sonst gewohnt in der roten Vereinsfarbe des deutschen Rekordmeisters.

Viele Fans dürften sich da gefragt haben, warum die Allianz Arena heute in einer anderen Farbe leuchtet.

Doch der Grund ist einfach, denn der FC Bayern München teilte bereits vorab mit, warum die Allianz Arena heute in violett leuchtet.

Allianz Arena leuchtet lila

"Im Rahmen des Erinnerungstags im deutschen Fußball, der jährlich im Gedenken an die Opfer des Holocaust an den Spieltagen um den 27. Januar begangen wird, erinnert die Bundesliga in diesem Jahr an die Menschen, die während der NS-Diktatur aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ermordet wurden", erklärt der FC Bayern hier auf seiner offiziellen Webseite.

"Am Spieltag gegen Leipzig wird die Allianz Arena am heutigen Samstag ein weiteres Mal in Lila beleuchtet, um sich für die Rechte und Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung einzusetzen."