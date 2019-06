Liverpools Kapitän Jordan Henderon genoss den Champions-League-Triumph im Stadion Wanda Metropolitano in Madrid besonders emotional. Mit Trainer Jürgen Klopp gab es die erste tränenreiche Umarmung kurz nach dem Schlusspfiff, als die Reds nach dem 2:0-Sieg über Tottenham Hotspur als Sieger feststanden. Danach spielte sich eine weitere außergewöhnliche Szene inmitten der jubelnden Spieler und der Fotografen ab. Henderson eilte zur Seitenlinie und umarmte seinen Vater Brian lang und innig, bei beiden flossen die Tränen. Ein Video von der rührenden Szene wurde auf Twitter über 5,7 Millionen Mal aufgerufen.

Jordan Hendersons Vater war an Krebs erkrankt

Ein Grund für die intensive Umarmung war, dass Hendersons Vater vor Jahren schwer an Kehlkopfkrebs erkrankt war. Der britischen Zeitung "Sun" erzählte Henderson vor einem Jahr: "Er ist ein sehr stolzer Mann und er wollte nicht, dass ich ihn sehe, wenn er in Behandlung ist, weil er so aussieht." Henderson betonte damals, dass er durch die Krankheit seines Vaters reifer geworden wäre. Henderson Vater hat den Krebs überwunden und kann jetzt den großen Erfolg seines Sohnes in vollen Zügen genießen.

