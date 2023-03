Den WM-Pokal in den Händen, die Siegermedaille auf dem nackten Oberkörper – mit einem Bild seiner größten Stunde als Profifußballer nahm Mesut Özil Abschied von seiner Karriere. Mit 34 Jahren beendete der Weltmeister von 2014 am Mittwoch "nach reiflicher Überlegung" mit sofortiger Wirkung seine Laufbahn und grüßte per Bilderserie auch die deutsche Nationalmannschaft. Für Dankesworte an den Deutschen Fußball-Bund fand Özil indes in seinem Rücktrittsschreiben keinen Platz. Das Zerwürfnis mit dem Verband und Teilen der deutschen Fangemeinde wirkte beim 92-maligen Nationalspieler anscheinend bis zum letzten Tag seiner Profizeit nach. Ein Rückblick auf die Profi-Karriere eines der größten Fußballer.