Erst gab es schnöden Ärger um die strittigen Elfmeter-Szenen zwischen Bayern und Gladbach. Dann folgte der Auftritt des schwarzgelben Tore-Donnergotts namens Haaland mit seinen wilden Männern vom BVB. Der Saison-Auftakt ist auf jeden Fall gelungen.

So lief der Spieltag

Alle Ergebnisse des 1. Spieltags, die Tabelle und Statistiken zum Nachlesen finden Sie hier im stern-Ticker.

Aufreger des Tages

Die Fan-Seele kochte. Nein, nicht die der Bayern, aber die der Gladbacher und auch aller neutralen Zuschauer. Soweit lehnen wir uns hier mal aus dem Fenster. Zwei nicht gepfiffene Elfmeter für Gladbach in der Schlussphase des Auftaktspiels (1:1) am Freitagabend, eindeutige Benachteiligung der Borussia, die das Spiel hätte gewinnen können, wenn Schiedsrichter Marco Fritz mehr Mumm gehabt und das Niveau seiner Schiedsrichter-Kollegen bei der Europameisterschaft erreicht hätte. Hat er aber nicht. Und schon war der erste Aufreger der neuen Saison - natürlich - der Videoassistent im Kölner Keller. Schnappatmung, Riesensauerei. Es ist und bleibt ein Elend. Zur Beruhigung der Nerven: Der Vorwurf, der Fußball werde wegen der technischen Hilfsmittel immer kontrollierter, technischer, kälter ist durch den Kölner Keller widerlegt. Der Fußball bleibt unberechenbar, Fehlentscheidungen gibt es weiterhin. Freuen wir uns ganz parteiisch einfach über die zurückgekehrten Zuschauer, ein großartiges Eröffnungsspiel und die Tatsache, dass die Bayern-Abwehr insgesamt ziemlich orientierungslos wirkte. Da geht was für die anderen Teams (siehe unten).

Dieses Tor sollten Sie (nochmal) sehen

Diese Rubrik sollte in Zukunft ohne Erling Haaland auskommen, damit andere Fußballspieler überhaupt noch eine Chance haben, hier Erwähnung zu finden. Im Ernst: Fünf Scorerpunkte hat Erling Haaland im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (zwei Tore, drei Vorlagen) angehäuft - das ist ziemlich beeindruckend. Sein erstes Tor gegen Frankfurt zum 3:1 steht denn auch exemplarisch für diese Ausgeburt an Tempo, Kraft und Präzision. Spieler. Er schnippte Ilsanker im Mittelfeld den Ball so gerade vor der Fußspitze weg, legte einen Sprint ein und netzte sicher ein. Ein typischer Haaland.

Gewinner des Spieltages

Der Power-Umschalt-Pressing-Fußball, den der BVB gegen die überforderte Eintracht zeigte, hat Lust auf Mehr gemacht. Es erinnerte ein wenig an den Heavy-Metal-Fußball unter Jürgen Klopp. Mit Haaland und dem kongenialen Marco Reus zeigten sich die Offensivspitzen in einer blendenden Frühform. Man hat den Eindruck, dass der neue Trainer Marco Rose und der BVB ganz gut zusammenpassen. Für den Kampf an der Spitze wäre es ja ganz gut, wenn die Schwarz-Gelben mal eine etwas kontinuierlichere Saison spielen, und sich nicht immer wieder längere Schwächephasen leisten.

Verlierer des Spieltages

Die SpVgg Greuther Fürth ist zurück in der Bundesliga und hat gleich mal einen auf den Deckel gekriegt. 1:5 hieß es am Ende gegen einen hoch überlegenen VfB Stuttgart. Mieser kann ein Saisonauftakt für einen Aufsteiger nicht laufen. Die Abwehr zeigte phasenweise eine desolate Leistung. Aber manchmal kann so ein früher Dämpfer ja Wunder wirken. Die Fürther wissen nun auf jeden Fall, dass sie tatsächlich in der ersten Liga spielen.

Bild des Spieltages