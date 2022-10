Um die Schulterverletzung von Manuel Neuer herrscht Rätselraten. Der Bayern-Kapitän ist weiter nicht fit. Ist sogar die WM in Gefahr?

Seinen letzten Einsatz im Bayern-Tor absolvierte Manuel Neuer im Klassiker gegen den BVB. Seither fiel der FCB-Kapitän mit einer Schultereckgelenksprellung aus. Auch am kommenden Mittwoch im Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona wird ihn wieder Sven Ulreich vertreten. Wie schlimm ist Neuer tatsächlich verletzt. Und ist sogar die WM in Gefahr?

Fakt ist, seit vier Pflichtspielen müssen die Bayern auf ihren Spielführer verzichten. Die Probleme mit der Schulter sollen bereits vor dem Duell in Dortmund aufgetreten sein. Vor rund drei Wochen wollte Neuer gegen Schwarzgelb aber unbedingt auflaufen.

"Im Nachgang war das Dortmund-Spiel zu früh. Wir wollten unbedingt, dass er dort spielt und er selber wollte auch spielen. Das war eine gemeinsame Entscheidung", erklärte Julian Nagelsmann gegenüber der Bild.

Die Prellung an der linken Schulter hatte sich Neuer vor dem BVB-Spiel im Training zugezogen. Die Blessur soll anfangs unterschätzt worden sein.

Neuers WM-Teilnahme (noch) nicht in Gefahr

Bislang soll Neuers Teilnahme an der Weltmeisterschaft aber nicht in Gefahr sein. Die WM in Katar startet in 30 Tagen. Für Neuer nicht das erste Mal, dass er vor einer WM angeschlagen ist. 2014 hatte er Probleme mit der rechten Schulter und kehrte erst pünktlich zum Auftakt gegen Portugal ins Tor zurück. 2018 war es noch enger: Damals fiel Neuer im Vorfeld des Turniers ein halbes Jahr wegen eines Mittelfußbruchs aus.

Nun hofft man bei den Bayern und auch beim DFB, dass Neuer bald wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Nach Barça am Mittwoch wartet am Samstag Mainz 05. Ob es bis dahin zum Comeback reicht, ist völlig offen.

Alles zum FC Bayern & die WM bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Das Rätsel um die Neuer-Verletzung - Sogar die WM in Gefahr? veröffentlicht.