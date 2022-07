In Fußball-Deutschland hat man es noch nicht so richtig mitbekommen, aber die Europameisterschaft der Frauen in England ist schon zu Beginn ein großer Erfolg. Über 517.000 Tickets (Stand Mittwoch) wurden verkauft – das sind schon zu diesem Zeitpunkt fast doppelt so viele wie bei der EM in den Niederlanden vor vier Jahren (274.000 Tickets). Allein das Eröffnungsspiel im Old-Trafford-Stadion in Manchester fand vor der Rekordkulisse von 71.000 Zuschauern statt. Die Erwartungshaltung an diese EM ist gewaltig. Das liegt unter anderem daran, dass es viele Teams gibt, denen der Titel zuzutrauen ist. Dazu zählen in erster Linie die Engländerinnen als Gastgeber, die Niederlande als Titelverteidiger, Spanien und Frankreich.

Die deutschen Frauen von Bundestrainern Martina Voss-Tecklenburg rechnen sich Chancen aus. Früher hatte Deutschland den EM-Titel abonniert, den letzten Erfolg errangen die DFB Frauen 2013. Seitdem hat die Konkurrenz mächtig aufgeholt oder ist sogar vorbeigezogen. Vor vier Jahren war im Viertelfinale gegen Dänemark Schluss, Auftaktgegner am Freitagabend. Wir stellen Ihnen die sieben Mannschaften vor, denen der Titelgewinn zuzutrauen ist.