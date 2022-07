Die deutschen Fußballerinnen wollen nach einigen Rückschlägen bei großen Turnieren endlich wieder angreifen. Bei der Euro 2022 in England gehören sie allerdings nicht zum engeren Favoritenkreis, auch wenn es keine dominierende Mannschaft gibt. Chancenlos sehen sie sich selbst nicht. "Wir wissen, was wir können und wollen unseren Plan durchziehen", kündigte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem schweren Auftaktspiel gegen Dänemark an. "Es wird eine große Aufgabe für uns, aber wir werden unsere ganz Energie und unseren Willen ins Spiel bringen." Mit welchen Spielerinnen die Bundestrainerin mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ins Spiel geht, verraten wir Ihnen hier.

tis DPA