Das Sprunggelenk: Kramer-Einsatz gegen Wolfsburg auf der Kippe

Gladbach muss gegen Wolfsburg womöglich auf Christoph Kramer verzichten. Eine Verletzung am Sprunggelenk hat er sich im Derby zugezogen.

Beim deutlichen Derby-Sieg gegen Köln hat sich Christoph Kramer eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Sein Einsatz am Wochenende ist fraglich. Trainer Daniel Farke hofft auf eine schnelle Genesung seines Mittelfeldspielers.

So erfolgreich das Derby gegen den 1. FC Köln mit dem 5:2-Heimsieg auch war, so schmerzhaft ist die Verletzung von Christoph Kramer sowohl für ihn, als auch für die Mannschaft.

Der 31-Jährige hatte in den letzten Wochen im offensiven Mittelfeld ausgeholfen. Eine Rolle, die ihm zwar etwas weniger in der Natur liegt, als die Sechser- und Achter-Position, aber dennoch eine, bei der er viel Einfluss ins Spiel bringen konnte.

Kramer droht Ausfall gegen Wolfsburg - Farke hofft auf schnelle Genesung

Womöglich wird sich Daniel Farke für das Wochenende einen neuen Spielmacher suchen müssen. Am Montag teilte die Borussia die Diagnose der Kramer-Verletzung mit, die er sich bereits in der zweiten Spielminute zugezogen hatte - weswegen er aber erst in der 78. Minute beim gesicherten Sieg ausgewechselt wurde.

Es handelt sich um eine Einblutung in der Kapsel und um eine Teilruptur im vorderen Außenbahn des Sprunggelenks. Das klingt zunächst schlimmer, als es tatsächlich ist. Im gleichen Statement betonte der Klub, dass sein Einsatz am Samstagnachmittag, wenn es gegen den VfL Wolfsburg geht, "fraglich, aber nicht ausgeschlossen" sei.

"Ich hoffe, dass wir genug Zeit haben, damit uns Chris in Wolfsburg zur Verfügung steht", so Farke. Für den Coach ist er ein wichtiger Stammspieler. Das machte er erneut deutlich: "Mit seiner Erfahrung, seiner Ballsicherheit, auch mit seiner Intelligenz, das Spiel lesen und die richtigen Pressingauslöser finden zu können. Auch mit dem hohen Laufaufwand, den er betreibt."

Sollte Kramer ausfallen, könnte Kapitän Lars Stindl auf die Zehn rücken und seinen Platz auf der linken Offensivposition für Alassane Plea freimachen.

