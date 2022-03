Mit David Alaba gingen beim 3:1-Erfolg von Real Madrid gegen Paris St.-Germain die Emotionen durch. Der Österreicher musste seine Freude an einem Klappstuhl auslassen.

Real Madrid feierte am Mittwochabend einen weiteren spektakulären Erfolg in der Champions League. Die Königlichen hatten das Hinspiel gegen Paris St.-Germain im Achtelfinale mit 0:1 verloren, zeigten im Rückspiel im heimischen Bernabeu-Stadion aber eine starke Leistung. Am Ende setzte sich Real in einem dramatischen Match 3:1 durch – nach erneutem 0:1-Sieg. Stürmer Karim Benzema sicherte seinem Team mit einem Hattrick das Weiterkommen.

Kein Wunder also, dass die Emotionen bei Spielern und Fans gleichermaßen hochkochten. Als in der 78. Minute Benzema mit seinem dritten Tor auf 3:1 erhöhte und damit für die Entscheidung sorgte, brachen in Madrid alle Dämme. Während der französische Torschütze die Augen schloss und die Arme in die Höhe reckte, ließ David Alaba seine Freude an einem ungewöhnlichen Gegenstand: Der ehemalige Bayern-Spieler reckte einen Stuhl in die Höhe.

David Alaba jubelt über 3:1 für Real Madrid

"Setzt euch bloß nicht auf unseren Stuhl", kommentierte der Österreicher die Szene später auf seinem Twitter-Account. Offenbar hatte er im Siegestaumel irgendwie seine Emotionen ausleben müssen. Im Internet hatte sein Jubel schon während des Spiels für Belustigung gesorgt – denn obwohl Alaba im Fernsehbild nur im Hintergrund zu sehen gewesen war, war seine überbordende Freude den Zuschauern doch nicht entgangen.

Ein User bezeichnete Alabas Jubel als "wahres Highlight" des Spiels im Bernabeu, andere fühlten sich an eine Szene aus dem Film "Schuh des Manitu" mit Bully Herbig erinnert, in dem die Schoschonen den Klappstuhl ausgraben. Auch Assoziationen zum Wrestling, wo Klappstühle immer mal für wilde Prügeleien verwendet werden, gab es.

Nach Übernahme von Newcastle United Wem gehört der Fußball? Das sind die reichsten Clubbesitzer der Welt 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Familie Glazer – Manchester United: 4 Milliarden Euro

Quelle: " Die US-amerikanische Glazer-Familie hat ein Vermögen mit Gewerbeimmobilien gemacht. 2006 kauften sie – damals noch unter Familienoberhaupt Malcolm Glazer – für umgerechnet 1,2 Milliarden Euro den britischen Erstligisten Manchester United. Heute kontrollieren sie noch 83 Prozent der Stimmrechte bei den "Red Devils". Joel Glazer (rechts) ist Präsident des Traditionsclubs, zu dem dieses Jahr Superstar Cristiano Ronaldo zurückgekehrt ist.Quelle: " Forbes Magazine Mehr

Mit dem Sieg über Paris St.-Germain hat Real Madrid einen Schritt in Richtung des nächsten Titelgewinns in der Champions League gemacht und einen starken Konkurrenten ausgeschaltet. Im Viertelfinale, das am nächsten Freitag ausgelost wird, könnten die Königlichen auch auf Bayern München treffen – den Ex-Verein von Alaba, den er im Sommer ablösefrei in Richtung Madrid verließ. Dazu twitterte eine Bayern-Fan aber schon, der Klappstuhl sei "das einzige was du, lieber David Alaba, dieses Jahr in der Champions League in die Höhe strecken wirst".

Quelle: David Alaba auf Twitter