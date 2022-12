Seinen Urlaub hatte sich David Raum sicherlich schöner vorgestellt: Nach einem kleinen Freizeit-Unfall muss der Linksverteidiger vorerst pausieren!

Wie die Bild berichtet, hat sich David Raum in seinem Urlaub am Knöchel verletzt. Der Star von RB Leipzig war nach der enttäuschenden WM auf die Malediven geflogen, um seine Akkus dort für die zweite Saisonhälfte aufzuladen.



Den Ball konnte der Linksverteidiger in seinem Urlaub aber wohl nicht ganz zur Seite legen, weshalb er einen kleinen Freizeitkick absolvierte. Dabei passierte es jedoch: Raum knickte um und kam mit dickem Knöchel nach Leipzig zurück.

Das Ärzteteam der Roten Bullen soll dem 24-Jährigen daraufhin "absolute Ruhe" verordnet haben - noch sei es nicht sicher, ob Raum am Trainingslager in Abu Dhabi (2. bis 11. Januar) teilnehmen kann. Mit Peter Gulacsi (Saison-Aus), Timo Werner und Christopher Nkunku haben die Leipziger bereits drei hochkarätige Ausfälle zu beklagen, die in der Wüste nicht dabei sein werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als David Raum bei Urlaubskick verletzt veröffentlicht.