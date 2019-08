Capello wurde 1984 in Nuoro, Sardinien, geboren. Er begann eine Profi-Fußballkarriere als Torhüter und spielte 2004 dreimal für Italiens U20-Nationalmannschaft. Er war in mehreren Klubs der zweiten, dritten und vierten Liga im Einsatz. Für den heutigen Erstligisten Cagliari Calcio spielte er in der Saison 2003/04 in der Serie B. 2013 beendete er seine aktive Zeit und wurde Feuerwehrmann. Am 14. August 2018 fuhr er gerade über die Morandi-Brücke in Genua, als diese einstürzte. Sein Wagen blieb in den Trümmern stecken.