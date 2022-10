Debüt in der U23: Werder Bremen will Sommer-Neuzugang Salifou langsam aufbauen

Dikeni Salifou feierte am Samstag sein Pflichtspieldebüt für Werder Bremen. Der Youngster soll nach seiner Verletzungspause in der U23 aufgebaut werden.

Am Samstag feierte Dikeni Salifou sein Saisondebüt für die U23 des SV Werder Bremen. Bislang fiel der Sommer-Neuzugang verletzt aus, nun will der Bundesligist den Youngster langsam in der Reserve aufbauen.

Aus der Jugendabteilung des FC Augsburg ging es für Dikene Salifou im Sommer zum SV Werder Bremen. Dort soll dem defensiven Mittelfeldspieler der Sprung in den Profifußball gelingen; Werder plant den Youngster fest für den Profikader ein.



Seine ersten Schritte in Grün und Weiß hätten für den 19-Jährigen aber kaum schlechter laufen können. Salifou verletzte sich prompt und verpasste mit einem Muskelfaserriss den Großteil der Vorbereitung sowie die ersten Wochen und Monate der Saison. Am Samstag durfte der Togoer nun endlich für seinen neuen Verein in einem Pflichtspiel kicken: 45 Minuten für die U23 in der Regionalliga waren für Salifou drin.

Werder will Salifou in der U23 aufbauen

"Wir freuen uns, dass er wieder fit ist und zum Einsatz kommen kann", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SV Werder Bremen, anschließend der DeichStube. "Für ihn ist es jetzt wichtig, Spielpraxis zu sammeln und sich darüber die nötige Stabilität und Sicherheit zu holen. Das wird in den kommenden Wochen erstmal über die U23 laufen. Man darf nicht vergessen, dass er lange verletzt war. Da wollen wir ihm die nötige Zeit geben."



Demnach dürfte sich Salifous Debüt für die Werder-Profis noch verschieben, vermutlich auf das neue Jahr. Für den Moment zählt aber die gute Nachricht, dass der Youngster wieder einsatzbereit ist und seine ersten tatsächlichen Schritte am Osterdeich macht.

