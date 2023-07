Mit zittriger Stimme und unter Tränen hat der englische Fußball Dele Alli in einem Podcast über seine schwierige Kindheit gesprochen. Mit den Folgen hat er bis heute zu kämpfen.

Offene Worte eines Fußball-Profis: Der englische Nationalspieler Dele Alli vom FC Everton hat in einem Interview von sexuellem Missbrauch berichtet, der ihm als Kind widerfahren ist. In dem Youtube-Podcast "The Overlap" sprach der 27-Jährige mit Ex-Nationalspieler Gary Neville unter Tränen und mit zittriger Stimme über seine schwierige Kindheit.

Alli sagte, er sei im Alter von sechs Jahren missbraucht worden. Mit sieben habe er zu rauchen begonnen und mit acht Jahren angefangen, mit Drogen zu handeln. "Eine ältere Person sagte mir, dass man kein Kind auf einem Fahrrad anhalten würde", sagte Alli. "Also fuhr ich mit meinem Fußball herum und hatte die Drogen dabei."

Mit zwölf wird Dele Alli adoptiert – seine Rettung

Mit zwölf sei er schließlich von einer "großartigen Familie adoptiert" worden, wodurch sich sein Leben zum Besseren änderte. "Ich hätte mir keine besseren Menschen wünschen können, die das für mich getan haben", sagte Alli über seine Adoptiveltern. "Wenn Gott irgendwelche Menschen erschaffen hat, dann waren es diese."

Alli, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Besiktas Istanbul spielte, sprach auch über seinen Kampf gegen eine Schlafmittelabhängigkeit und über psychische Probleme in den vergangenen Monaten. "Ich entschied mich, in eine moderne Reha-Einrichtung für psychische Gesundheit zu gehen. Sie behandeln Sucht, psychische Gesundheit und Traumata, weil ich das Gefühl hatte, dass es an der Zeit dafür war."