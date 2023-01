Depay vor Januar-Abschied vom FC Barcelona

Memphis Depay möchte den FC Barcelona verlassen und steht vor einem Wechsel zu Atletico: Die Katalanen zeigen offenbar Interesse an einem Tausch mit Carrasco

Memphis Depay hat sich mit seinem Wechsel zum FC Barcelona zwar einen Traum erfüllt, sportlich betrachtet aber die falsche Entscheidung getroffen. Der Niederländer kommt in der laufenden Saison lediglich auf drei Pflichtspiele und hat keinerlei Stammplatz-Chancen. Auch in der Vorsaison lief es für den 28-Jährigen schon nicht gut. Nun strebt er nach eineinhalb enttäuschenden Jahren einen Abschied an.

In den letzten eineinhalb Jahren konnte man lediglich in der Elftal einen gefährlichen und gut aufgelegten Memphis Depay sehen. Beim FC Barcelona sieht er hingegen insbesondere nach der Verpflichtung von Robert Lewandowski kein Land mehr. Der erfahrene Stürmer weiß selbst, dass es für ihn keine Chance gibt, den polnischen Torjäger aus der Startelf zu verdrängen. Demnach sehnt er sich nun nach einer Luftveränderung. Fabrizio Romano zufolge hat der Spieler bereits die Entscheidung getroffen, den FC Barcelona zu verlassen. Ein Wechsel steht noch im Januar auf der Agenda.



Dem italienischen Transfer-Experten zufolge, verhandelt die Depay-Seite bereits mit La-Liga-Klub Atlético Madrid. Der Angreifer soll stark an einem Wechsel interessiert sein, jedoch gibt es noch einige Details zu klären. Der FC Barcelona möchte sicherlich noch ein wenig Ertrag aus dem Spieler ziehen, wenngleich der Vertrag des 28-Jährigen im Sommer 2023 endet.

Strebt Barcelona einen Tausch an?

Der spanischen Quelle Sport zufolge möchten die Katalanen Carrasco im Tausch für Depay erhalten. Man fragt sich allerdings, wo der Belgier zum Einsatz kommen soll, zumal auf dem Flügel mit Raphinha, Ferran Torres, Fati und Dembélé reichlich Qualität vorhanden ist. Mutmaßlich wird es auf eine kleine Ablöse hinauslaufen und Depay wird den an Chelsea verliehenen João Felix 1:1 ersetzen.

Alles zum FC Barcelona & zu Atlético Madrid bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Depay vor Januar-Abschied vom FC Barcelona veröffentlicht.