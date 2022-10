Der Absturz eines Top-Talents: Was macht eigentlich Milot Rashica?

Milot Rashica hat Werder Bremen nach dem Abstieg verlassen. Mittlerweile ist der Kosovare nur Reservist bei Galatasaray.

Der Kosovare Milot Rashica galt lange als große Hoffnung seines Landes. Zunächst sah es gut für ihn aus - doch zuletzt folgte der Absturz. Was macht Rashica eigentlich derzeit?

Aber von vorne: Milot Rashica, mittlerweile 26 Jahre alt, hat anfangs eine Bilderbuchkarriere hingelegt. 13 Torbeteiligungen in seiner ersten Profisaison (damals war er 20 Jahre alt), 14 in seiner zweiten. Dann folgten sechs in 19 Spielen. Alle für den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. In der Zeit debütierte er auch für die Nationalmannschaft seines Landes. Ende Januar 2018 folgte der Wechsel für rund acht Millionen Euro an die Weser.

Bei Werder reifte Rashica zum Topspieler

Bei Werder brauchte er zunächst ein paar Monate, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Doch dann lieferte der Außenbahnspieler voll ab. 46 Scorerpunkte in 100 Pflichtspielen sind eine gute Quote. Zwischendurch träumten er und sein Berater Altin Lala sogar laut von einem Wechsel zu einem Klub, der Champions League spielt. Nach dem Werder-Abstieg kam aber alles anders: Er landete zwar in der englischen Premier League - aber beim Mittelklasseklub Norwich City.

In England konnte Rashica wenig Akzente setzen. Ja, er spielte regelmäßig. Allerdings kam er in 34 Pflichtspieleinsätzen auf lediglich vier Torbeteiligungen. Zudem wurde er häufig ausgewechselt. Und dann folgte der Abstieg in die Championship. Der zweite in Folge.

In Istanbul nur Beiwerk

Auf die Championship hatte der Rechtsfuß offenbar wenig Lust. Er ließ sich Anfang September an den türkischen Klub Galatasaray Istanbul verleihen. Gala spielte in den vergangenen Jahren regelmäßig in den internationalen Wettbewerben - doch in diesem Jahr nicht. Wahrscheinlich hätte es Rashica ohnehin nicht wirklich mitbekommen.



Denn bei Galatasaray ist Rashica bisher nur Beiwerk. Der Wechsel, um Zeit herauszuholen. Magere acht Einsatzminuten, aufgeteilt auf zwei Einsätze, konnte der Kosovare in der Süper Lig bisher auf der Habenseite verbuchen. Ein echter Absturz eines einstigen Top-Talents.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Der Absturz eines Top-Talents: Was macht eigentlich Milot Rashica? veröffentlicht.