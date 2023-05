Harte Personalentscheidungen beim FC Bayern: Der Rekordmeister hat trotz der gewonnen Meisterschaft Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic von ihren Aufgaben entbunden. Kahn wurde laut eigener Aussage die Teilnahme an der Meisterfeier verboten.

Der FC Bayern München zieht trotz des erneuten Gewinns des Meistertitels personelle Konsequenzen nach einer extrem unruhigen und sportlich nicht befriedigenden Saison. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic werden beim deutschen Fußball-Rekordmeister von ihren Aufgaben entbunden. Das meldeten am Samstag nach dem 2:1 der Münchner in Köln zuerst der "Kicker" und die "Bild". Später bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer die Meldung.

Kahn meldete sich auf Twitter mit einem Statement zu Wort. "Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern", schrieb der 53-Jährige am Samstagabend. "Aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da werden wir nicht nur zum 12. mal deutscher Meister werden! Lasst euch feiern!" Später legte Kahn mit einer Aussage bei Sky nach. "Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern", sagte Kahn dem TV-Sender.

Ursprünglich waren Zukunfts-Entscheidungen erst auf der auf den kommenden Dienstag verschobenen Aufsichtsratssitzung erwartet worden. Es soll aber nun schon zuvor eine außerordentliche Sitzung des Gremiums um Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegeben haben. Nachfolger von Kahn soll Jan-Christian Dreesen werden. Der Finanzvorstand sollte den Verein eigentlich in Kürze verlassen. Dass Kahn fehlte, wurde offiziell zunächst mit einer Grippe begründet.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der mit dem teuersten Kader sportliche Erfolge ausblieben. Zeitpunkt, Abwicklung und Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten. Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab. Tuchel hatte erst am Freitag angemahnt, dass das Vereinsgelände an der Säbener Straße in München wieder zu einem "Ruhepol" für die Mannschaft werden müsse.

Der ehemalige Nationaltorhüter und Bayern-Kapitän Kahn war Anfang 2020 zum FC Bayern zurückgekehrt. Er wurde Vorstandsmitglied mit einem Fünfjahresvertrag. Vor zwei Jahren löste er den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ab. Salihamidzic war auch ein erfolgreicher Bayern-Profi. 2017 wurde er überraschend Sportdirektor, drei Jahre später wurde er zum Sportvorstand befördert.

Atemberaubendes Titel-Finish

Im Gegensatz zu Kahn erlebte Salihamidzic das furiose Saison-Finale live im Kölner Stadion mit. Der Noch-Sportvorstand sah eine denkwürdige und atemberaubende Partie, die der FC Bayern München dank Jamal Musiala in der 89. Minute für sich entschied. Am Ende einer insgesamt verkorksten Saison zitterten sich die Bayern nach einer eigentlich wenig meisterlichen Vorstellung zu einem 2:1 beim 1. FC Köln und profitierten vom 2:2 des Rivalen Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Den Bayern gelang es beim 33. Meistertitel erst zum dritten Mal nach 1986 und 2000, am Ende zu triumphieren, obwohl sie nicht als Tabellenführer in den letzten Spieltag gegangen sind.

Nach der Führung durch Kingsley Coman (8.) schien der Handelfmeter von Dejan Ljubicic (81.) den Bayern den Titel zu entreißen, dann traf der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Musiala (89.). Somit holte der im März verpflichtete Trainer Thomas Tuchel nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal doch noch seinen ersten deutschen Meistertitel.