Jetzt ist es tatsächlich passiert: Der Hamburger SV ist erstmals in seiner Geschichte aus der Bundesliga abgestiegen. 55 Jahre im Oberhaus sind Geschichte. Und man muss es so deutlich sagen: Es fühlt sich merkwürdig an. Dabei ist es egal, ob man ein Fan ist, neutraler Beobachter oder jemand, der dem HSV den Abstieg gewünscht hat. Die Bundesliga ohne Rothosen ist ein historischer Einschnitt, an den man sich erst gewöhnen muss. Sky-Kommentator Wolff Fuss drückte es so aus: "Der HSV war immer da, und jetzt nicht mehr."

Über die Ursachen des Abstiegs muss man nicht mehr viele Worte verlieren. In den vergangenen Jahren wurden die Missstände und teilweise chaotischen Verhältnisse ausführlich beschrieben. Die vielen Trainerentlassungen, die desaströse Transferpolitik, die Konflikte und eitlen Profilierungsversuche von Klub-Funktionären auf Kosten des Vereins, die hohen Schulden und die finanzielle Abhängigkeit von Milliardär Klaus-Michael Kühne - all das hat zum Niedergang der einst stolzen Hamburger beigetragen. In den vergangenen Jahren haben sie mehrmals den Kopf aus der Schlinge gezogen. Diesmal hat es nicht mehr gereicht.



Christian Titz kam zu spät für den HSV

Das konnte auch der neue Trainer Christian Titz nicht verhindern, obwohl er den HSV in den vergangenen Wochen wieder in die Spur brachte. Ob er den Abstieg hätte verhindern können, wenn er früher den Job übernommen hätte, bleibt Spekulation. Titz ist aber ein Versprechen auf die Zukunft.



Das Kasperle-Theater, das zahlreiche HSV-Funktionäre phasenweise aufführten, kostete den HSV viele Sympathien. Der Klub wurde zur Lachnummer. Man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit der neutralen Fußball-Anhänger den Hamburgern keine Träne nachweint. Über den HSV zu lästern, war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil jeder Fußball-Unterhaltung. Passend zum schlechten Image lieferten einige Hamburger Ultras kurz vor Abpfiff des letzten Spiels gegen Gladbach, als der Abstieg feststand, die entsprechenden Bilder. Sie warfen Bengalos auf den Rasen und zündeten Pappen an. Ein wütender Anhänger, der von einem Polizisten aus dem Stadion geleitet wurde, hatte ein Trauergebinde dabei. Polizei und Ordner traten in zwei Reihen auf den Rasen, um einen Platzsturm enttäuschter Fans zu verhindern.

Ich als Fan des #HSV distanziere mich zum 1887% von diesen Hohlkörpern. Was für unfassbare Idioten! Ganz ganz traurig und dieses Vereins nicht würdig!!#HSVBMG pic.twitter.com/qTxa1boAaD — Steffen (@Steffen_8) May 12, 2018





Der Existenzkampf geht jetzt erst richtig los

Die Wut war und ist groß unter den Fans. Nun treten sie mit der Mannschaft den Gang in die 2. Liga an. Die Gegner heißen dann Sandhausen und Aue. Es bleibt für die Anhänger zu hoffen, dass dieser große und traditionsreiche Verein die Kurve kriegt und den direkten Wiederaufstieg schafft. Doch das ist kein Selbstläufer. Der Existenzkampf des ehemaligen Bundesliga-Dinos geht jetzt erst richtig los.