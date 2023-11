von Tim Schulze Xabi Alonso ist der Trainer der Stunde in der Bundesliga. Unter dem 41-Jährigen hat sich Leverkusen zu einem Titelkandidaten entwickelt. Genau deswegen stellt sich die Frage: Wie lange ist er noch Trainer bei Bayer?

Wer sich am vergangenen Spieltag einen Eindruck davon verschaffen wollte, welche gravierenden Leistungsunterschiede in der ersten Fußball-Bundesliga möglich sind, der reiste nach Leverkusen. In der BayArena empfing Bayer Leverkusen Union Berlin, die Partie endete 4:0 für die Hausherren. Die aktuelle stärkste Mannschaft der Liga ließ einem zutiefst verunsicherten Gegner aus der Hauptstadt keine Chance. Leverkusen glänzte einmal mehr, während der brutale Absturz der Unioner mitleidiges Schulterzucken hervorrief, weil die Krise schon so lange andauert.

Die vergangene Saison hatte Union noch als Tabellenvierter mit der Champions-League-Qualifikation abgeschlossen, während Leverkusen nach einem extrem schwachen Saisonstart Platz sechs ergatterte und nun in der Europa League spielt. Doch seitdem gehen die Entwicklungen der beiden Klubs in entgegensetzte Richtungen. Union erlebte in der laufenden Spielzeit einen derart krassen Formeinbruch, der die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf den letzten Tabellen Platz abstürzen ließ. Leverkusen setzte dagegen seinen positive Entwicklung aus der vergangenen Saison fort und thront vor dem FC Bayern München als souveräner Tabellenführer seit Wochen an der Tabellenspitze. Es ist der beste Saisonstart, seit die Werkself 1979 in die Bundesliga aufgestiegen ist.

Xabi Alonso hat ein "glänzendes Ensemble geschaffen"

Der gefeierte Mann hinter dem momentanen Erfolg der Leverkusener ist Xabi Alonso, der spanische Trainer aus dem Baskenland. Alonso ist der Mann der Stunde in der Bundesliga, sein Wirken beeindruckt die Liga und zeigt, welche Wirkung ein herausragender Coach auf Mannschaft und einzelne Spieler entfalten kann. Der dreifache Vater hat Leverkusen auf ein neues Level gehoben.

Nach dem Erfolg gegen Union schwärmte das Fußballfachmagazin "kicker", Alonso habe ein "spielerisch glänzendes Ensemble" geschaffen. Mittelfeldspieler Granit Xhaka beschrieb den 41-jährigen Basken am vergangenen Samstag vor dem Dazn-Mikrofon so: "Er ist jemand, der brutal begeistert ist auf dem Platz. Er ist so hungrig auf Erfolg und Perfektion."

Alonso ist der Grund, warum sie in dieser Saison in Leverkusen von einem Titel träumen, dem dritten nach dem Uefa-Cup 1988 und dem Pokal 1993. Der Verein will endlich das Trauma von 2002 überwinden. Damals verspielte das hochveranlagte Team drei Titel. Es wurde nach einer herausragenden Saison nur Vize-Meister hinter Borussia Dortmund und verlor die Endspiele im Pokal und in der Champions League. Den Spottnamen "Vizekusen" ist Bayer seitdem nicht los geworden. Mit Alonso könnte sich das ändern. Der Mann ist Weltmeister, Europameister, spanischer und deutscher Meister, Pokalsieger in England, Spanien und Deutschland. Alonso weiß, wie Titel gehen.

Der Trainer verlangt Hingabe von seinen Profis

Charisma, Begeisterung, höchste Kompetenz, absolute Disziplin, Förderer von Spielern – das sind die Attribute, die Alonso zugeschrieben werden. Es ist die totale Hingabe an den Fußball, die sich auch an den "vielen Nachtschichten" zeigt, die er häufig schiebt, um an der bestmöglichen Taktik zu tüfteln. Von seinen Profis verlangt Alonso die gleiche Hingabe. Jonas Hoffmann weiß zu berichten, dass der Trainer Profis "schnell in den Tunnel" zurückhole, wenn der Einsatz im Training nicht stimme. "Er macht uns das Leben brutal schwer, weil das Engagement, das er rüberbringt, einfach unglaublich ist. Er weiß genau, wie er mit den Spielern umgehen muss, wann er kritisieren, wann er loben muss", sagt Xhaka.

Alonso beeindruckte schon als Profi durch hohe Spielintelligenz und Disziplin. Als er im gehobenen Alter von 32 Jahren von Real Madrid zu Bayern und Pep Guardiola wechselte, beeindruckte er dadurch seine schnelle Anpassungsfähigkeit. Schon im ersten Spiel war er der ballsichere Stratege auf dem Rasen. Eingewöhnungszeit oder Missverständnisse mit den Mitspielern? Fehlanzeige. Alonso fügte sich einfach ein und funktionierte von der ersten Sekunde an perfekt.

Sicherlich haben dem Trainer die gelungenen Transfers im Sommer geholfen, Bayer auf eine neue Entwicklungsstufe zu heben. Granit Xhaka, Viktor Boniface, Jonas Hoffmann und Alejandro Grimaldo stellen das Gerüst der Mannschaft. Doch Alonso tut allen Spielern gut und treibt sie zu absoluten Spitzenleistungen. Beispiele sind Jonathan Tah, Odilon Kossounou oder Exequiel Palacios, die zur Hochform gefunden haben. Das Ausnahmetalent Florian Wirtz kam unter Alonso richtig in Fahrt und entwickelt sich kontinuierlich Richtung Weltklassespieler.

Gnadenloser Ballbesitz-Tiki-Taka wie einst Guardiola

Die Mannschaft zelebriert unter Alonso einen Fußball, der geprägt ist von den großen Meister-Trainern, unter denen er in seiner Zeit als Profi beim FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München gespielt hat: Carlo Ancelotti, José Mourinho und Pep Guardiola. Vom letzteren hat er den gnadenlosen Ballbesitz-Tiki-Taka-Fußball übernommen, das schnelle Kurzpassspiel, in dem es keinen Stillstand und immer eine Lösung gibt. Doch trotz der Begeisterung für Leverkusens große Offensivqualitäten, ist die Basis von Alonsos Erfolg die stabile Defensive. Nur die Bayern haben aktuell ein Tor weniger in der Liga kassiert.

Alonso hat es verstanden, dem Team die tiefsitzenden Schwächen auszutreiben. In den vergangenen Jahren trat Leverkusen häufig als talentierte, aber nervenschwache Truppe auf, die in entscheidenen Spielen versagte und gegen tiefstehende Gegner kein Mittel fand. Das hat sich komplett geändert. Bayer tritt derart souverän auf, dass ihnen in dieser Saison der Meistertitel zuzutrauen ist. Die Bayern sehen das genauso. Sie haben Leverkusen weit vor RB Leipzig oder dem schwächelnden Borussia Dortmund als Hauptkonkurrent im Kampf um die Meisterschaft identifiziert.

Das einzige Problem, dass sie jetzt in der Klubführung um Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes haben, ist die Frage: Wie lange ist Alonso noch Trainer in Leverkusen? Schon als er die U14-bei Real Madrid trainierte, hieß es, der Mann werde irgendwann bei einem ganz großen Verein landen. Und seine Entwicklung hat die Annahme bestätigt (sofern es weiterhin so beeindruckend läuft). Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete am Wochenende, dass Alonso sich bei seiner Vertragsverlängerung bis 2026 eine Ausstiegsklausel habe zusichern lassen. Demnach dürfe er gegen eine Ablöse von 15 bis 18 Millionen Euro im nächsten Sommer als Nachfolger von Ancelotti zu Real Madrid wechseln.

Bis dahin wird der elegante Spanier Leverkusen weiter zu Höchstleistungen treiben. Und wer weiß, vielleicht gefällt es ihm im Kölner Umland so gut, dass er bleiben möchte. Hier ist sein Einfluß auf jeden Fall größer, als er es beim Weltklub Real wäre. Zudem ist die Saison nicht zu Ende und Bayer hat noch nichts erreicht. Trainer-Kollege Fischer von Union Berlin ist ein mahnendes Beispiel. Im Fußball kann es ganz schnell gehen, mit dem Erfolg wie mit dem Absturz.

