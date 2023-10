von Christian Ewers Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt die zuletzt so verzagte DFB-Auswahl bissigen Pitbull-Fußball spielen. Das gefällt dem Publikum – und lenkt ab von den Problemen in der Abwehr, für die schon Hansi Flick und Joachim Löw keine Lösung wussten.

Die deutschen Nationalspieler wissen jetzt wieder, wie sich das anfühlt, wenn man nicht nur verehrt, sondern geliebt, ja sogar vergöttert wird. Als sie am Samstagabend aus dem Kabinentunnel des Pratt & Whitney-Stadions kamen und die Rampe zum Busparkplatz erklommen, setzte ein Kreischen ein, als ob Lady Gaga, Ed Sheeran und die Rolling Stones gleichzeitig die Bühne betreten hätten.

Es waren aber bloß sie, die Fußballer aus Germany, die in den vergangenen Jahren in der Heimat mehr bespöttelt als bejubelt wurden und die in kleinen Stadien ihr Spiel vortragen mussten, weil sie die großen Arenen nicht mehr füllen konnten.