Zum Auftakt der Nations League gab es keinen Sieger zwischen Deutschland und Frankreich, die Mannschaften trennten sich am Donnerstagabend torlos. Der amtierende Fußballweltmeister war nicht in Topform und hatte es Ersatztorwart Areola zu verdanken, dass es am Ende beim Unentschieden blieb. Die bei der Weltmeisterschaft sang- und klanglos untergegangene DFB-Elf hingegen konnte sich ein bisschen Respekt zurückerobern. Das Spiel stand nach dem WM-Debakel unter besonderer Beobachtung. Mit dem Remis gegen den Weltmeister konnte Trainer Joachim Löw zufrieden sein. "Heute war wichtig: Stabilität in der Defensive, Zweikämpfe annehmen, Passwege zumachen, und kompakt stehen und darüber hinaus ins Spiel zu finden. Aber es wird durchaus natürlich auch weiterhin Ballbesitzlösungen nach Vorne, druckvolles Spiel, Dominanz in der gegnerischen Spielhälfte - das wird weiterhin natürlich auch ein Thema sein. Weil, es wird genug Gegner geben, die weniger konterstark sind wie Frankreich, und weniger Klasse auch haben. Und dann werden wir zwangsläufig in der gegnerischen Hälfte spielen." Das Spiel war der Startschuss für die neu ins Leben gerufene "UEFA Nations League". Dort hat Deutschland mit den Niederlanden und Frankreich namhafte Gegner zugelost bekommen. Über den Wettbewerb ist auch die Qualifikation für die EM 2020 möglich.