Unter Hansi Flick bleibt die deutsche Nationalfelf ohne Sieg gegen eine große Fußballnation. Lange hatte die DFB-Auswahl in einem intensiven Nations-League-Spiel geführt, musste dann aber kurz vor Schluss den Ausgleich durch Elfmeter hinnehmen.

Ein ärgerlicher Elfmeter hat Hansi Flick bei seiner Rückkehr nach München um den ersten Sieg gegen einen großen Gegner gebracht. Beim 1:1 (0:0) im Fußball-Klassiker gegen England lag die extrem umgebaute deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend durch das dritte Länderspiel-Tor von Jonas Hofmann (51. Minute) lange Zeit auf Siegkurs. Dann agierte Nico Schlotterbeck unglücklich gegen Harry Kane im Strafraum. Nach Videobeweis verwandelte Englands Kapitän sicher vom Punkt gegen den ansonsten unbezwingbaren Manuel Neuer (88.).

Im zweiten Nations-League-Spiel schien die deutsche Mannschaft bis dahin gegen England nicht nur die Revanche für das EM-Aus vor einem Jahr zu schaffen. Es war aber trotz des späten Ausgleichs ein wichtiges Signal für die WM am Jahresende in Katar. Der auch nach dem elften Spiel als Bundestrainer ungeschlagene Flick kommt bei der Mission "zurück in die Weltspitze" voran. Nach dem 1:1 im März in den Niederlanden und dem 1:1 in Italien war es das dritte 1:1 am Stück.

Mehr in Kürze auf stern.de