Führungswechsel an der Spitze des größten Sportfachverbandes der Welt: Der Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes hat Bernd Neuendorf zum neuen Präsidenten gewählt.

Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 60-Jährige erlangte beim 44. DFB-Bundestag in Bonn die Mehrheit der Delegiertenstimmen. Er folgt damit auf den ebenfalls zur Wahl angetretenen Peter Peters und Rainer Koch, die den Verband seit dem vergangenen Jahr kommissarisch leiteten, nachdem Fritz Keller als DFB-Präsident zurückgetreten war.

Neuer DFB-Präsident Bernd Neuendorf galt als Favorit

Bernd Neuendorf ist seit 2019 Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein und war zuvor Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport von Nordrhein-Westfalen. Der studierte Politikwissenschaftler und Soziologe und gelernte Journalist gilt als Quereinsteiger im Fußballgeschäft. Er wird in der Binnenlogik des DFB dem Amateurlager zugerechnet und galt vor der Wahl aufgrund der Stimmverteilung im Bundestag als Favorit auf den Präsidentenposten in dem Verband.

Der DFB-Bundestag setzt sich aus 262 stimmberechtigten Delegierten zusammen. Zu ihnen gehören die Mitglieder des DFB-Präsidiums und des DFB-Vorstands sowie Abgesandte der Regional- und Landesverbände sowie des Liga-Verbandes. Er tagt alle drei Jahre, was auch der Amtszeit des DFB-Präsidenten entspricht.

Der DFB ist mit rund sieben Millionen Mitglieder der größte Sportfachverband der Welt und steht seit Jahren in der Kritik, vor allem wegen seines bisweilen intransparenten Geschäftsgebarens und des Vorantreibens der Kommerzialisierung des Fußballs. Mehrfach rückten in der Vergangenheit Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main an. Neuendorfs Vorgänger Fritz Keller war im Mai 2021 zurückgetreten, nachdem er seinen Stellvertreter Rainer Koch mit dem früheren NS-Richter Roland Freisler verglichen hatte.

Quellen: Deutscher Fußball-Bund, Nachrichtenagentur DPA