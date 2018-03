Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-Ton Joachim Löw, Bundestrainer: "Ich glaube, es war irgendwie nicht unser Tag heute, so wie das Spiel lief. Unabhängig jetzt mal vom Ergebnis sind wir nicht so in das Spiel reingekommen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Allerdings wusste ich schon auch vor dem Spiel, dass es nicht ganz so einfach sein wird, so dass die Automatismen alle immer greifen." O-Ton Joachim Löw, Bundestrainer: "Ja, wenn die brasilianische Seele jetzt so ein bisschen für einige Wochen ihren Frieden findet nach dem 7:1, ist das absolut okay. Das war ja jetzt auch so zu erwarten, dass Brasilien natürlich, sagen wir mal, mit wahnsinniger Motivation ins Spiel geht und mit unglaublichem Einsatz und mit einer ganz, ganz hohen Konzentration. Das war ja zu erwarten, nach einem 7:1 in der Wahrnehmung für sie in diesem Spiel war natürlich mit der Hoffnung verbunden, durch einen Sieg so diese Niederlage ein bisschen auszumerzen." O-Ton Joachim Löw, Bundestrainer: "Sie können sicher sein, dass wir uns steigern."